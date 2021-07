Κοινωνία

Μεσογείων: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει

Φορτηγάκι τυλίχτηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Μεσογείων. Κυκλοφοριακό "έμφραγμα" στους γύρω δρόμους.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας, στη λεωοφόρο Μεσογείων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγάκι άρπαξε φωτιά στο ύψος του νοσοκομείου "Ερρίκος Ντυνάν" και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 8 άνδρες της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα όπου και κατέσβεσαν τη φωτιά.

Στους γύρω δρόμους όπως ήταν λογικό δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό "έμφραγμα".

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα ?? επί της Λ. Μεσογείων στους Αμπελόκηπους Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2021

