Ηράκλειο – κορονοϊός: Πήγε στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει με θετικό τεστ!

Ο 67χρονος τουρίστας, όχι μόνο δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να ταξιδέψει, ενώ ήταν θετικός στον κορονοϊό.

O 67χρονος από το Ισραήλ, έφτασε στο αεροδρόμιο, προκειμένου να μπει στην πτήση με την οποία θα επέστρεφε στην χώρα του.

Στις 2 Ιουλίου είχε υποβληθεί σε μοριακό έλεγχο, προκειμένου όπως προβλέπεται να έχει μαζί του την απαραίτητη βεβαίωση για να ταξιδέψει. Όμως ο ίδιος δεν είχε δώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του στο διαγνωστικό κέντρο, με αποτέλεσμα να μην έχει ενημερωθεί ότι το τεστ του βγήκε θετικό.

Το διαγνωστικό κέντρο τον ενημέρωσε με e-mail, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε και την Πολιτική Προστασία, η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο άνδρας μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 67χρονος έδειξε στους αστυνομικούς το έγγραφο με το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου, το οποίο έλεγε πως είναι θετικός στον ιό, ο ίδιος ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν το γνώριζε αφού δεν γνωρίζει αγγλικά.

Πηγή: creta24.gr