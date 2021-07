Πολιτική

Αντίπαρος: δείπνος Μητσοτάκη με Μπέζος, Ντίλερ, Κούπερ και Χανκς

Το πρωθυπουργικό ζεύγος βρέθηκε στην παρέα των ζάμπλουτων και πανίσχυρων επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και δημοσιογράφων.

Στην παρέα από τις ΗΠΑ των Τζεφ Μπέζος, Αντερσον Κούπερ και Μπάρι Ντίλερ, με την τεράστια παγκόσμια επιρροή, που οργώνει το Αιγαίο, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόβσκι.

Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες ημέρες ο μεγαλοεπιχειρηματίας και παραγωγός του Χόλιγουντ Μπάρι Ντίλερ οργώνει το Αιγαίο κάνοντας διακοπές στα ελληνικά νησιά με το σκάφος του ΕΟS. Μαζί του η σύζυγός του, διάσημη σχεδιάστρια Diane Von Furstenberg. Τις τελευταίες ημέρες, όπως έγραψε το iefimerida, στην παρέα έχουν προστεθεί ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, ο Τζεφ Μπέζος, με τη σύντροφό του και ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους του CNN, με μεγάλη επιρροή, ο Άντερσον Κούπερ.

Το δείπνο στην Αντίπαρο

Χθες το βράδυ, η ισχυρή παρέα των Αμερικανών βρέθηκε στην Αντίπαρο, όπου, όπως είναι γνωστό, διαθέτει σπίτι και απολαμβάνει κάθε χρόνο τις διακοπές του ο Τομ Χανκς με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, στην παρέα χθες το βράδυ ήταν και ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, καλεσμένοι του Μπάρι Ντίλερ. Στο τραπέζι, εκτός από τον Ντίλερ και τη Furstenberg και τους καλεσμένους τους Κυριάκο και Μαρέβα Γκραμπόβσκι, βρίσκονταν επίσης ο Τζεφ Μπέζος, ο Τομ Χανκς με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον και ο Αντερσον Κούπερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βραδιά κύλησε με χαλαρή συζήτηση για το ελληνικό καλοκαίρι, τα νησιά, τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας, τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και για σχέδια να γυριστούν κι άλλες ταινίες στη χώρα μας.

Πάντως, χθες, η DVF πόσταρε το απόγευμα στο λογαριασμό της στο Instagram δύο φωτογραφίες από το ηλιοβασίλεμα. Τοποθεσία δεν αναφέρεται αλλά προφανώς είναι από την Αντίπαρο:

