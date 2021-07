Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - Αποτελέσματα με sms: Μέχρι την Τρίτη η εγγραφή στην πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι και αύριο η εγγραφή στην πλατφόρμα για αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω γραπτού μηνύματος SMS.

Έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων smsresults.minedu.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, προκειμένου να ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Ήδη από την Παρασκευή 2 Ιουλίου, την ημέρα που άνοιξε η ειδική εφαρμογή, έχουν εγγραφεί σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι ώστε να έχουν τη δυνατότητα άμεσης, εύκολης ενημέρωσης στο κινητό τους. Η νέα αυτή εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, μέσω του επανασχεδιασμού εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο κανάλι του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις σχολικές μονάδες, η οποία θα πραγματοποιηθεί και φέτος κανονικά, αλλά και την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr από όπου οι υποψήφιοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πεντέλη: Τραγωδία με νεαρό μοτοσικλετιστή

Έφαγε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά!

Αναστασία - Συγκλονίζει η μαμά της: Ξύπνα νεραϊδούλα μου, να λάμψει ο ουρανός