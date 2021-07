Life

Ποια είναι η βιταμίνη που χαρίζει χρόνια;

Τι αναφέρει έρευνα που διεξήχθη από το Jean Maye USDA Human Nutrition Research Center on Aging στο Tufts University;

Νέα παγκόσμια έρευνα βρήκε ότι η βιταμίνη Κ μπορεί να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής στις ηλικίες άνω των 56.

Η έρευνα διεξήχθη από το “Jean Maye USDA Human Nutrition Research Center on Aging στο Tufts University” και δημοσιεύθηκε στο “The American Journal of Clinical Nutrition”.

