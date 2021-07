Πολιτική

Πελώνη για Μετάλλαξη Δέλτα: Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν - Όλα ανοικτά για τις μάσκες

Προβληματισμός λόγω μετάλλαξης Δέλτα. Μόνη λύση ο εμβολιασμός, τόνισε η κυβρνητικός εκπρόσωπος.

«Την Τετάρτη 7 Ιουλίου συμπληρώνονται δύο χρόνια από τις εκλογές που οδήγησαν στη συγκρότηση κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Στο διάστημα αυτό η χώρα αντιμετώπισε σοβαρές εξωγενείς προκλήσεις, προώθησε τολμηρές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ανέκτησε την αξιοπιστία της στην Ευρώπη και τον κόσμο, έχτισε ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και είναι έτοιμη για ένα άλμα δυναμικής και δίκαιης ανάπτυξης. Στο ίδιο αυτό διάστημα ψηφίστηκαν 193 νόμοι που εισάγουν προοδευτικές, θεσμικές και αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Και συνέχισε: «η κυβέρνηση τηρώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις δρομολόγησε τολμηρή μεταρρυθμιστική πολιτική ξεκινώντας από τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός θα ακολουθήσουν και άλλες».

Όπως αναλυτικά είπε η κ. Πελώνη «έχουν ήδη μειωθεί ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων, ο φόρος μερισμάτων, ο εισαγωγικός συντελεστής για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ στα ακριβά φάρμακα για σοβαρές ασθένειες καθώς και στα πέντε νησιά που φιλοξενούν δομές αιτούντων άσυλο, για όσο υπάρχουν αυτές. Έχει ανασταλεί η εισφορά αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες καθώς και η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων ενώ θεσπίστηκε χαμηλός φορολογικός συντελεστής για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

Παράλληλα, για τη στήριξη της οικογένειας και των πιο αδύναμων:

Αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο για κάθε προστατευόμενο τέκνο

Χορηγείται επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ

Μειώθηκε ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξήθηκε και χορηγείται σε 800.000 συμπολίτες μας και

Απαλλάξαμε από την εισφορά αλληλεγγύης τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%»

Στη συνέχεια η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε η κυβέρνηση στη διάρκεια της πανδημίας στο ΕΣΥ «με τριπλασιασμό των ΜΕΘ, προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έγκαιρη προμήθεια υλικού ενώ οργάνωσε και εφαρμόζει υποδειγματική επιχείρηση εμβολιασμού».

Μέσα σε δύο χρόνια, η Ελλάδα ανέκτησε την αξιοπιστία της και αναβάθμισε τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο

Συνεχίζοντας η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε πως η κυβέρνηση «στήριξε και στηρίζει ουσιαστικά πληττόμενους πολίτες, καθώς άπλωσε γρήγορα, αποτελεσματικά και αποφασιστικά ένα ευρύ ‘δίχτυ προστασίας' πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διέθεσε 41 δισ. ευρώ συνολικά σε δημοσιονομικά μέτρα και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας για τη στήριξη επιχειρήσεων εργαζόμενων και ανέργων, γεγονός που κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό και απέτρεψε την έξαρση της ανεργίας.

Στο μεταξύ, δρομολογήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που πήραν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπήκαν, ταυτόχρονα, σε εφαρμογή δύο οριζόντιες τολμηρές πολιτικές πρωτοβουλίες και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Όπως αναλυτικότερα εξήγησε: «η πρώτη αφορά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, όπου ήδη καταγράφεται εντυπωσιακό άλμα: Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα gov.gr για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Τέθηκαν σε λειτουργία οι πλατφόρμες για την ψηφιακή θυρίδα των πολιτών, την τηλεκπαίδευση, το σύστημα άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης «112» και την οργάνωση της επιχείρησης ‘Ελευθερία' για τους εμβολιασμούς. Ο πολίτης άρχισε ξανά να εμπιστεύεται το Κράτος».

Η δεύτερη αφορά στην πράσινη μετάβαση με τη δρομολόγηση σχεδίων απολιγνιτοποίησης, ηλεκτροκίνησης, δυναμικής στήριξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών, αναδασώσεων και διαχείρισης αποβλήτων.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η χώρα ανέκτησε την εμπιστοσύνη των αγορών και δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, ενώ υπήρξαν αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις στο αξιόχρεό της. Η χώρα πέτυχε κατά το πρώτο τρίμηνο, μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές επιδόσεις σε όρους Α.Ε.Π.. Κερδίσαμε αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, κύρος και αισιοδοξία για τις προοπτικές της χώρας.

Στο ίδιο διάστημα, η Ελλάδα αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα την καθοδηγούμενη απόπειρα εισβολής παράνομων μεταναστών στον Έβρο και πέτυχε σημαντικό περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Απέκρουσε με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, αλλά και ενεργοποίηση συμμαχιών την απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Διεθνοποίησε την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ως ζήτημα ζωτικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Ενίσχυσε και διεύρυνε τις στρατηγικές συνεργασίες στην περιοχή. Κατέδειξε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης».

Συμπληρωματικά και συμπερασματικά η κ. Πελώνη είπε πως η χώρα μας «προχώρησε σε συμφωνίες οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο και επέκτεινε την αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Ενισχύει την αμυντική θωράκιση της χώρας με την προμήθεια νέων αεροσκαφών και σύγχρονου στρατιωτικού υλικού.

Μέσα σε δύο χρόνια, η Ελλάδα ανέκτησε την αξιοπιστία της και αναβάθμισε τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Από παρατηρητής έγινε συνδιαμορφωτής των εξελίξεων στην Ε.Ε.. Και αναγνωρίζεται σήμερα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ταραγμένη γειτονιά μας».

Απάντηση στη νέα μετάλλαξη αποτελεί μόνο ο εμβολιασμός

Αναφορικά με την επιδημιολογική κατάσταση και τους εμβολιασμούς, η κ. Πελώνη ανέφερε πως «τις τελευταίες ημέρες, ανακόπηκε η καθοδική πορεία των κρουσμάτων που διαπιστώθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση της μετάλλαξης ‘Δ' -που αναμένεται να επικρατήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη εντός των επόμενων εβδομάδων- προκαλεί προβληματισμό. Είναι, ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εμβολιασμών έναντι του νέου στελέχους, είναι εξαιρετικά υψηλή.

Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, οι μετακινήσεις ενήλικων προς τα νησιά θα γίνονται, από σήμερα, μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό PCR των τελευταίων 72 ωρών ή αρνητικό rapid test των τελευταίων 48 ωρών. Εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση και όσοι μετακινούνται μεταξύ νησιών που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με κοντινά νησιά».

Παράλληλα τόνισε πως «αποτελεσματική απάντηση, ωστόσο, στη νέα μετάλλαξη αποτελεί μόνο ο εμβολιασμός, καθώς οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία πιστοποιούν ότι οι εμβολιασμένοι είναι ασφαλείς, ενώ οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Μόνη λύση για την αποτροπή εξάρσεων και την αποφυγή νέων μεταλλάξεων, είναι ο εμβολιασμός.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ των εμβολίων: Στην ηλικιακή ομάδα 60-80 ετών στο σύνολο των διασωληνωμένων των τελευταίων τριών μηνών, το 99,08% ήταν ανεμβολίαστοι. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα στο σύνολο των θανόντων των τριών τελευταίων μηνών, το 99,02% ήταν ανεμβολίαστοι. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και σαφές: Το εμβόλιο σώζει ζωές.

Ήδη έχουν γίνει περισσότεροι από 8.700.000 εμβολιασμοί. Σχεδόν 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση και πάνω από 3.960.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους».

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Κλείνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

«Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τη θλίψη του για τις καταστροφές. Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου και επανέλαβε τη διάθεσή του να συνδράμει, αν χρειάζεται κάτι περισσότερο, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα βοήθειας με την αποστολή δύο Canadair CL-415 για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή της ηγεσίας των υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας και με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία και την πορεία των εμβολιασμών.

Στις 16:00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Αύριο, στις 10.00, θα παραλάβει το Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων από το Ίδρυμα Ωνάση.

Την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το νέο Κέντρο Υγείας Κερατσινίου».

