“Το Πρωινό” - Χριστοδουλόπουλος: τα πανηγύρια, η “χαρτούρα” και τα πέντε σπίτια (βίντεο)

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε περιστατικά από την καριέρα του, μίλησε για τις επιτυχίες του και την γυναίκα με την οποία είναι μαζί… 180 χρόνια!

«Ακόμη προσπαθώ να μάθω ένα τραγούδι καλά, όλα έχουν τέλος εκτός από το τραγούδι», είπε στο «Πρωινό», ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι «ο πατέρας μου με πήρε από το σχολείο όταν ήμουν 12 ετών, και έπαιζα μαζί του σε πανηγύρια και γάμους».

«Το 1978 είχα φτιάξει δύο τραγούδια, δούλευα σε ένα μαγαζί στην “Ελαφίνα”. Δεν παίρναμε μεροκάματο, παίρναμε ”χαρτούρα”», είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Συνεχίζοντας να κάνει αποκαλύψεις, μέσα από τις αναμνήσεις του, θυμήθηκε ότι σε εμφάνιση του σε κέντρο «Είχα πει το “Παντρεμένοι κι οι δύο” και το λέγαμε 40 φορές κάθε βραδιά. “Να το λες”, μου έλεγε ο επιχειρηματίας, “να μαζέψουμε καμιά χαρτούρα”».

Όπως είπε από την δισκογραφική του εταιρεία «δεν με άφηναν να πάω στα πανηγύρια. Επί τρία χρόνια… Τους είπα κάποια στιγμή ότι “Εμένα όταν βγήκε το “Παντρεμένοι κι οι δύο” και το “Μελαχρινάκι”, αυτός ο κόσμος στην επαρχία μου έδωσε λεφτά και έκανα πέντε σπίτια για τα παιδιά μου”. Εγώ πήγα στο πανηγύρι και ήταν 15.000 άνθρωποι. Το είδαν από την εταιρεία και μου είπαν “εντάξει, Μάκη, να πηγαίνεις”».

«Όταν έβγαλα τις “Αμπάρες” μου είπαν “Μάκη, είσαι 115 κιλά, δεν γίνεται αγόρι μου να ανέβεις στην πίστα, πρέπει να χάσεις κιλά”. Έκανα δίαιτα και έχασα 35 κιλά σε 7 μήνες. Με έχανε η γυναίκα μου, μέσα στο σπίτι» θυμάται γελώντας ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

«Με την γυναίκα μου είμαστε μαζί…180 χρόνια!», λέει γελώντας, «είμαστε μαζί από 17 χρονών».

