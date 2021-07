Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση αγνόησε την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων

Σκληρή επίθεση και από τον Βαρουφάκη, προσωπικά στον Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγορεί για υπονόμευση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθεται στην Κυβέρνηση, αναφέροντας πως «η καταγγελία πως η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αγνόησε την Επιτροπή των λοιμωξιολόγων και ζήτησε από τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες ενώ όλος ο πλανήτης προειδοποιεί για τη μετάλλαξη Δέλτα επιβεβαιώνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει μάθει τίποτα από τα εγκληματικά του λάθη».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια η αξιωματική αντιπολίτευσης, ασκώντας πάντα κριτική στην Κυβέρνηση, «εργαλειοποιεί τους επιστήμονες, στέλνει πάλι επικίνδυνα μηνύματα εφησυχασμού για να χτίσει ένα ψεύτικο success story και τώρα που ανεβαίνουν τα κρούσματα επενδύει στον πιο βαθύ διχασμό των πολιτών για να κρύψει την αποτυχία του. Και έχει από πάνω και το θράσος να μιλάει για υγειονομικό σαμποτάζ, ο αρχισαμποτερ που έκανε γλέντια στην Ικαρία και ποδηλατάδες στην Πάρνηθα όταν οι πολίτες τηρούσαν τα μέτρα που τους είχε επιβάλει».

Νωρίτερα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open, ο λοιμωξιολόγος Νίκος Σύψας, είχε πει ότι η Επιτροπή των Ειδικών, ποτέ δεν εισηγήθηκε να βγουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους.

Βαρουφάκης σε Μητσοτάκη: υπονομεύετε το εμβολιαστικό πρόγραμμα

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης. Αναφερόμενος προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον ρωτά αν «το εμβολιαστικό πρόγραμμα το υπονομεύετε από ανικανότητα ή προσπαθώντας να δημιουργήσετε άλλοθι;» και συνεχίζει

«Ναι, υπάρχουν συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα εμβόλια. Ναι, αυτούς τους συμπολίτες μας πρέπει να τους πείσουμε να ξεπεράσουν την ανησυχία τους ώστε να πετύχει το εμβολιαστικό πρόγραμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Το ερώτημα όμως είναι: Εσείς, ως Πρωθυπουργός της χώρας, ποιόν σκοπό εξυπηρετείτε όταν, αντί για την πειθώ, αντί για την ενημέρωση με επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα, αντιμετωπίζετε τους συμπολίτες μας αυτούς εχθρικά, διχαστικά, με ειρωνικά σχόλια και απειλές;

Δεν κατανοείτε ότι, με τις απειλές και το ειρωνικό σας ύφος, το μόνο που καταφέρνετε είναι να τους αποξενώνετε; Τόσο πολύ έχετε πιστέψει την ίδια σας την προπαγάνδα ότι για κάθε πρόβλημα η λύση είναι ο συνδυασμός της εξαγοράς και της κρατικής καταστολής; Δεν μπορείτε να δείτε ότι, έτσι, τους κάνετε ακόμα πιο αποφασισμένους να μην εμβολιαστούν;

Εν τέλει, υπονομεύετε τον εμβολιαστικό πρόγραμμα από ανικανότητα; Ή μήπως σας βολεύει να ρίξετε το κόστος της δικής σας διαχείρισης-φιάσκο, ιδίως της οικονομίας, στους ανεμβολίαστους;».

