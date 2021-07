Αθλητικά

Euro 2020 – Ενρίκε: δε θα κάνουμε το λάθος να μην παίξουμε σαν Ισπανία

Τι είπε ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ιταλία, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Euro 2020.

«Το μόνο λάθος που δεν θα κάνουμε είναι να μην είμαστε η Ισπανία, θα παίξουμε τον αγώνα από 1' έως 90'», τόνισε μεταξύ άλλων ο προπονητής των Ισπανών, Λουίς Ενρίκε, μιλώντας στο Sky Sport Italia, σήμερα, παραμονή του ημιτελικού με την Ιταλία στο Wembley (6/7, 22:00):

«Είναι όλο και πιο δύσκολο. Νομίζω ότι η Ιταλία είναι μια ομάδα που διασκεδάζει, παίζει καλό ποδόσφαιρο, κρατάει την μπάλα και ξέρει να πιέζει τόσο ψηλά όσο και κοντά στη δική της περιοχή του πέναλτι. Είναι μια δύσκολη ομάδα για να αντιμετωπίσεις, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, με ένταση και πάθος», είπε ο Ισπανός ομοσπονδιακός που τη σεζόν 2011-12 κάθισε στον πάγκο της Ρόμα.

«Λατρεύω την Ιταλία, μου αρέσει η Ιταλία και μου αρέσει η Ρώμη, όπου είχα μια υπέροχη εμπειρία, έστω και μόνο ένα χρόνο. Για μένα είναι πάντα χαρά μου να παίζω εναντίον της Ιταλίας, θα το κάνουμε και τον Νοέμβριο στο Nations League. Λατρεύω τα πάντα στην Ιταλία και στη Ρώμη», πρόσθεσε.

«Τι θα συμβουλεύσω τον Μοράτα που θα αντιμετωπίσει Μπονούτσι και Κιελίνι; Συνήθως δεν προσπαθώ να μιλήσω για άτομα, επίσης επειδή γνωρίζουν ο ένας τον άλλον καλύτερα από ό,τι μπορώ να πω. Είναι συμπαίκτες και φίλοι στον σύλλογο. Περισσότερο από αυτό, ωστόσο, ανησυχώ περισσότερο για την εύρεση των καλύτερων λύσεων παιχνιδιού για την ομάδα μας, σκέφτομαι αυτό που κάνει η Ιταλία και ποιος θα είναι ο ρόλος όλων στον τομέα. Το μόνο λάθος που δεν θα κάνουμε είναι να μην είμαστε η Ισπανία, θα παίξουμε τον αγώνα από 1' έως 90'. Τότε μπορούμε να χάσουμε, να κερδίσουμε ή να έρθουμε ισοπαλία, αλλά ξέρω ότι η ομάδα μου θα είναι πιστή σε αυτό που είναι το πνεύμα μας», ολοκλήρωσε ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας.





