“Ο Εξορκιστής”: Στα σκαριά το σίκουελ της ταινίας

Η ταινία θα είναι συνέχεια του εμβληματικού φιλμ τρόμου του 1973 με σκηνοθέτη τον Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν.

Νέα ταινία από το σύμπαν του Εξορκιστή (The Exorcist) ετοιμάζεται από τη Blumhouse Studios.Ο παραγωγός, Τζέισον Μπλαμ επιβεβαίωσε την είδηση στο Den of Geek, μετά από φημολογίες χρόνων περί πιθανού remake.

Η ταινία θα είναι συνέχεια του εμβληματικού φιλμ τρόμου του 1973 και η σκηνοθεσία θα φέρει την υπογραφή του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, σκηνοθέτη του «Halloween».

Μέχρι τώρα έχουν γυριστεί τέσσερα σίκουελ και μία τηλεοπτική σειρά, αλλά η επερχόμενη ταινία, σύμφωνα με τον Μπλαμ θα είναι πιο κοντά στην αρχική.

«Νομίζω ότι θα εκπλήξει ευχάριστα όλους τους σκεπτικιστές εκεί έξω. Είχαμε πολλούς σκεπτικιστές όσον αφορά το “Halloween” και ο Ντέιβιντ άλλαξε την άποψή τους και νομίζω ότι θα το κάνει και με την ταινία "The Exorcist"» είπε ο Μπλαμ.

«Θέλω να κάνω μια ταινία για τους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν τον “Εξορκιστή” και είναι έξαλλοι που θα το κάνουμε αυτό αλλά με κάποιο τρόπο θα έρθουν στο σινεμά να το δουν. Θέλω να τους κάνω χαρούμενους. Και θέλω να κάνω μια ταινία για το κοινό που δεν έχει ακούσει ποτέ του για τον “Εξορκιστή” αλλά θα την απολαύσει πραγματικά. Νομίζω ότι ο Ντέιβιντ το πέτυχε αυτό με το “Halloween”. Και πιστεύω ότι θα το κάνουμε επίσης και με τον Εξορκιστή», τόνισε.