Ετεροδημότες: Ηλεκτρονικά η εγγραφή στους καταλόγους - Η διαδικασία

Ηλεκτρονικά η εγγραφή των ετεροδημοτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.Τα τρία απλά βήματα για τη διαδικασία εγγραφής.

Απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής των ετεροδημοτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, συστήνεται ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr.

Μέσω αυτής οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς αποκτούν τη δυνατότητα να εγγράφονται ηλεκτρονικά στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, προκειμένου να μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειάς τους.

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με τρία απλά βήματα:

Είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxis Net με τη χρήση των κωδικών της ΑΑΔΕ και του ΑΦΜ.

Συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης παρέχονται, εντός της εφαρμογής, λεπτομερείς οδηγίες.

Οριστικοποίηση της αίτησης

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή δίνει στον εκλογέα το δικαίωμα να μεταβάλλει τα στοιχεία του ανά πάσα στιγμή ή να διαγραφεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών με την υποβολή μίας απλής αίτησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

