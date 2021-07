Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας για κορονοϊό: Που αυξάνονται τα κρούσματα - Που γίνονται τα λιγότερα εμβόλια

Ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας παρουσίασε την πλήρη επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Ποιες είναι οι βασικές εστίες μετάδοσης. Ποια είναι η εμβολιαστική κάλυψη ανά περιφέρεια.

Έκτακτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με περιφερειάρχες και δημάρχους για την πορεία των εμβολιασμών πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας.

Αμέσως μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας παρουσίασε την πλήρη επιδημιολογική εικόνα της χώρας, δίνοντας έμφαση στις περιοχές που υπάρχει έντονα αυξητική τάση της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, όπως είναι η Αττική, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Η αυξητική τάση παρατηρείται ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Όπως καταγράφεται στις ιχνηλατήσεις, στις οποίες αναφέρθηκαν στη συνέχεια ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, οι χώροι διασκέδασης και οι συναθροίσεις είναι οι βασικές εστίες μετάδοσης.

Ποια είναι η εμβολιαστική κάλυψη ανά περιφέρεια

Ο γενικός γραμματέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσίασε τους πίνακες με την εμβολιαστική κάλυψη ανά περιφέρεια και τόνισε ότι είναι παντού διαθέσιμα και εμβόλια και ραντεβού.

Οι υπουργοί Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, επεσήμαναν τη σημασία συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και του εντοπισμού συγκεκριμένων προβλημάτων ανά περιοχή, ώστε να γίνει στοχευμένη εμβολιαστική προσπάθεια. Από πλευράς όλων των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πήραν το λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράστηκε η ανάγκη να ενταθεί η εμβολιαστική εκστρατεία και να γίνει ακόμη πιο στενή η συνεργασία με την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας αλλά και με την εκκλησία για την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, επιφορτίστηκε από τον πρωθυπουργό με τον συντονισμό ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις εμβολιαστικές υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα ο εμβολιασμός σε συγκεκριμένες περιοχές.

