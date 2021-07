Οικονομία

Εκπτώσεις με ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις. Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 11 Ιουλίου.

Ξεκίνησαν σήμερα 5 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021.

Οι θερινές εκπτώσεις, βάσει της νομοθεσίας, ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, όμως εφέτος λόγω της κατάστασης, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίζει την πρόωρη έναρξή τους σε μία προσπάθεια να τονωθεί η εμπορική κίνηση.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 18:00, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

«Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την άρτια τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αναμένουν το καταναλωτικό κοινό να καλύψει τις ανάγκες του επιλέγοντας από μεγάλη γκάμα προϊόντων, σε πολύ χαμηλές τιμές, πραγματοποιώντας τις αγορές του σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του συλλόγου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναστασία - Συγκλονίζει η μαμά της: Ξύπνα νεραϊδούλα μου, να λάμψει ο ουρανός

Έφαγε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά!

Ολυμπιακοί Αγώνες - Αλίκα Σμιντ: H πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο θα είναι στο Τόκιο (εικόνες)