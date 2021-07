Life

Σμαράγδα Καρύδη: Το απρόοπτο στις διακοπές της

Το περιστατικό και η δημόσια έκκλησή της.

Τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκίνησε η Σμαράγδα Καρύδη μετά από έναν δύσκολο και απαιτητικό χειμώνα.

Η Σμαράγδα Καρύδη έχασε το πορτοφόλι της και ζήτησε από τους ακολούθους της στο Instagram αν κάποιος το βρει, να της το παραδώσει, καθώς μέσα υπάρχουν σημαντικά έγγραφα.

