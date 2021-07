Αθλητικά

Euro 2020 - Ημιτελικά: οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων και τα δίδυμα των δημοσιογράφων που θα τις μεταδώσουν.

Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Αναλυτικά τα δίδυμα των δημοσιογράφων που θα μεταδώσουν τους αγώνες της Ημιτελικής Φάσης του EURO 2020:

6 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ, 22:00 (Ηλίας Βλάχος- Αντώνης Καρπετόπουλος)

7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ, 22:00 (Γιώργος Λιώρης – Γρηγόρης Παπαβασιλείου)

