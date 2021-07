Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για μετάλλαξη “Δέλτα” και εμβόλια

Η ενημέρωση από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.





Ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Εν τω μεταξύ, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 801. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 6, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.743 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 173, ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 59.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 408 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 27 νέες μολύνσεις, στο Ρέθυμνο 38 νέα κρούσματα και στην Μαγνησία 31 νέα κρούσματα, ενώ διψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων καταγράφουν αρκετές ακόμη περιφερειακές ενότητες.

