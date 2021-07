Κοινωνία

Φωτιά στον Κάλαμο

"Σηκώθηκε" και ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στον Κάλαμο Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μεγάλη είναι η συνδρομή και από εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2021

