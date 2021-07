Πολιτισμός

Ραφαέλα Καρά: Πέθανε η ντίβα Ιταλίδα τραγουδίστρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή η θρυλική τραγουδίστρια, Ραφαέλα Καρά.

Σε ηλικία 78 ετών πέθανε η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια και τραγουδίστρια Ραφαέλα Καρά.

Ήταν γεννημένη στις 18 Ιουνίου 1943 και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η Ραφαέλα Καρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της, την Ιταλία, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Γεννήθηκε στη Μπολόνια και η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι “Tuca Tuca”, σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni.

Άλλες επιτυχίες της ήταν το “Tanti Auguri” (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο “Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur”), το “A far l’amore comincia tu” (που αποτελεί και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο “Do It, Do It Again”).

H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Το Εξπρές του φον Ράιαν (Von Ryan’s Express) (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τραυματισμός από βουτιά: αγωνία για τον 16χρονο

Ολυμπιακοί Αγώνες - Αλίκα Σμιντ: H πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο θα είναι στο Τόκιο (εικόνες)

Έφαγε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά!