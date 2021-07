Life

Νταϊάνα: έτσι θα ήταν στα 60 της (εικόνες)

Ένας καλλιτέχνης στο Instagram, έκανε τη δική του προσπάθεια να αποτυπώσει το πώς θα μπορούσε να είναι η Diana σε ηλικία 60 ετών.

Την 1η Ιουνίου, η Πριγκίπισσα Diana θα γινόταν εάν ζούσε 60 χρόνων. Αν και δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, η υστεροφημία της συνεχίζεται με τους γιους της, πρίγκιπα William και πρίγκιπα Harry και τα πέντε τους παιδιά.

Θα την θυμούνται λοιπόν όλοι για την ευγένεια και τη ζεστασιά της, ιδιαιτέρως όταν χρειαζόταν να βοηθήσει τους συνανθρώπους της.

Πώς θα ήταν η πριγκίπισσα Diana εάν ζούσε σήμερα;

Η πριγκίπισσα Diana δε φημιζόταν μόνο για τον χαρακτήρα της, που έκανε τον λαό να την αγαπήσει, αλλά ήταν και εντυπωσιακά όμορφη.

Έτσι σε πολλούς τέθηκε το ερώτημα, πώς θα ήταν η πριγκίπισσα στα 60 χρόνια, δηλαδή αν ζούσε σήμερα.

