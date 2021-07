Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια - Θεμιστοκλέους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα παιδιά 15-17 ετών

Η πορεία των εμβολιασμών στην χώρα. Ξεκινά το επιχειρησιακό πρόγραμμα εμβολιασμών σε απομακρυσμένες περιοχές.



Για την πορεία των εμβολισμών κατά του κορονοϊού στην χώρα ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι μέχρι το απόγευμα είχαν γίνει περίπου 74.000 εμβολιασμοί, ενώ έως το τέλος της ημέρας αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 90.000 εμβολιασμούς.



Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 8.770.000 εμβολιασμοί, εκ των οποίων πάνω από 5.000.000 με μία δόση (ποσοστό 47,7% επί του συνολικού πληθυσμού) και πάνω από 4.010.000 αφορούν πλήρως εμβολιασμένους πολίτες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 38,2% επί του συνολικού πληθυσμού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι ξεκινά αύριο από την Κρήτη, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εμβολιασμών σε απομακρυσμένες περιοχές, με κινητά συνεργεία και ενημέρωση για τα σημεία εμβολιασμών.Σημείωσε ακόμα ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους ενώ ανακοίνωσε ότι έχει γίνει πρόσκληση σε ιδιώτες γιατρούς για το πρόγραμμα εμβολιασμών κατ’ οικον.

Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τόνισε ότι υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα ραντεβού, λέγοντας πως οι πολίτες μπορούν να βρουν ραντεβού με Johnson & Johnson και Moderna από την επόμενη μέρα και με Pfizer μετά από τρεις ημέρες.



Επίσης, άνοιξε η σχετική πλατφόρμα στο emvolio.gr για την πρόσκληση των ιδιωτών γιατρών που θα συμμετάσχουν στους κατ' οίκον εμβολιασμούς.



Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν τα ραντεβού για εμβόλια στην ηλικιακή ομάδα 15-17, τονίζοντας ότι τη Δευτέρα θα δοθούν οδηγίες για το πώς θα γίνει και τις παραμέτρους που την αφορούν.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 801. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 6, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.743 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 173, ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 59.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 408 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 27 νέες μολύνσεις, στο Ρέθυμνο 38 νέα κρούσματα και στην Μαγνησία 31 νέα κρούσματα, ενώ διψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων καταγράφουν αρκετές ακόμη περιφερειακές ενότητες.