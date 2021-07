Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου: Εθελοντικός εμβολιασμός εφήβων 15 με 17 ετών

"Πράσινο φως" απο την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Υπέρ του εθελοντικού εμβολιασμού των εφήβων 15 με 17 ετών, με γονική συναίνεση μετά από ενημέρωση, τάσσεται η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, δια στόματος Μαρίας Θεοδωρίδου.

Όπως εξήγησε η κ. Θεοδωρίδου τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο νόσησης. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο αναφοράς νόσων, η συχνότητα εισαγωγών των παιδιών στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της εποχικής γρίπης.

Τα στοιχεία αυτά στηρίζουν ότι ο εμβολιασμός θα προσέφερε στα παιδιά και στους εφήβους ένα σημαντικό ποσοστό προστασίας της υγείας τους.

Σύμφωνα με μελέτες οι έφηβοι μεταδίδουν τον ιό περισσότερο από παιδιά μικρότερης ηλικίας, σημείωσε η κ. Θεοδωρίδου.

Η νόσηση των εφήβων παίζει επίσης ρόλο στην γενική μεταδοτικότητα. Τα εμβόλια κατάλληλα για τους έφηβους είναι τα mRNA και αυτά χρησιμοποιούνται όπου ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει.

Σημείωσε ότι η μετάλλαξη Δέλτα επιφέρει αλλαγές στον σχεδιασμό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετάλλαξης είναι η μεγάλη μεταδοτικότητα.

Απειλούνται ιδιαίτερα: οι ανεμβιλίαστοι, τα άτομα που δεν ανταποκρίθηκαν στον εμβολιασμό, και οι κάτω των 18 ετών.

Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς και τα τέσσερα εμβόλια είναι αποτελεσματικά σε υψηλό ποσοστό. Το ποσοστό προστασίας με μία δόση εμβολίου είναι της τάξης του 33%. Είναι αναγκαία ο εμβολιασμός και με τη δεύτερη δόση.

"Είναι λάθος να αναβάλλουμε την δεύτερη δόση για μετά τις διακοπές, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί η δεύτερη δόση μέχρι και τρεις εβδομάδες" υπογράμμισε η κ. Θεοδωρίδου επισημαίνοντας πως η πρόσκληση στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών έχει αποδώσει.

