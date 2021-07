Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος για μετάλλαξη “Δέλτα”: Κινείται με ταχύ ρυθμό (βίντεο)

"Καμπανάκι", μέσω του ΑΝΤ1, από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την μετάλλαξη Δέλτα και του ανεμβολίαστους.

Την ανάγκη να συνεχιστουν οι εμβολιασμοί με υψηλούς ρυθμούς, υπογράμμισε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται ταχύτερα και ως εκ τούτου "πρέπει όλοι να σπεύσουν να εμβολιαστούν"

Τόνισε ότι είναι μείζον πρόβλημα πως έχει εμβολιαστεί μόνον το 25% των ανω των 55 ετών και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους 600.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Παράλληλα τόνισε ότι και το ΕΣΥ θα δοκιμαστεί από πιθανό τέταρτο κύμα της πανδημίας'

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τόνισε, τέλος, ότι δεν κατανοεί πως κάποιοι φοβούνται τις επιπλοκές των εμβολίων που είναι 1/100.000. κυρίως με AstraZeneca, και δεν τρομοκρατούνται από τους 13.000 θανάτους στη χώρα μας.





