Εθνική Πινακοθήκη: Νέες αποκαλύψεις από τον Ολλανδό ντετέκτιβ (βίντεο)

Την δική του απάντηση, δίνει ο 49χρονος καθ΄ομολογίαν κλέφτης, μέσω του δικηγόρου του.

Της Μαρίας Θεμελή

Γυναίκα πληροφοριοδότης ξεσκέπασε τον 49χρονο κλέφτη της Εθνικής Πινακοθήκης, σύμφωνα με τον Ολλανδό ερευνητή Άρθουρ Μπραντ.

Η γυναίκας απεικονίζεται να φιλιέται στο στόμα με τον 49χονο αποδεικνύοντας πόσο στενή σχέση είχαν, ώστε να της εξομολογηθεί τις 3 κρυψωνες που είχε για τους κλεμμένους πίνακες πριν καταληξουν στη ρεματιά, όπως αποκαλύπτει στον ΑNT1 ο Αρθουρ Μπραντ: "Της είπε για τον τάφο του θείου του, το σπίτι του θείου του και την ντουλάπα της μητέρας του".

Για πρωτη φορά ο artfreak απαντά στον Αρθουρ Μπραντ μέσω του δικηγόρου του Σάκη Κεχαγιόγλου: "Tα αναφερόμενα περι αποκρύψεως έργων τέχνης και πινάκων από μέρους του εντολέως μου είτε στην ντουλάπα της μητέρας του είτε στον τάφο του θείου του είναι άξια μόνο για χαμηλής ποιότητας αστυνομικό μυθιστόρημα".

Ο 49χρονος αρνείται ότι είχε στα χέρια του ακόμα 2 κλεμμένα έργα, έναν Πικάσο κι έναν Μονέ από τη ληστεία στο μουσείο του Ροτερνταμ το 2012. Μάλιστα ισχυρίζεται πως στις φωτογραφίες με τις κούτες που δημοσίευσε ο Ολλανδος ντετέκτιβ ως πειστήρια εικονίζεται η οικοσκευή του αμπαλαρισμένη για μετακόμιση ,μεταξύ αυτών και πίνακες νόμιμοι.

"Είναι Ελληνίδος καλλιτέχνιδος εικαστικού και γλύπτριας, οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του και ειναι στη διαθεση των Αρχών", εξηγεί ο κ. Κεχαγιόγλου.

"Αυτός και ο δικηγόρος του τώρα προσπαθουν να αμυνθούν λέγοντας ότι ο Γ. είναι μόνο ένας λάτρης της τέχνης, που ήθελε τους πινακες για τον εαυτό του, δεν ήθελε να τους πουλήσει και είναι αθώος. Ποιος θα πιστεψει αυτή την αιτιολογία , ότι κάποιος έκλεψε πίνακες γιατί τους αγαπούσε τόσο; Είναι γελοίο", απαντά ο Άρθουρ Μπραντ..

Ο ντετεκτιβ δείχνει ξανά, στον ΑΝΤ1, τη φωτογραφία, εστιάζοντας στο ότι η κρύπτη ήταν στη γυψοσανίδα. Όσα του έχει πει η γυναικα έχουν βγει αληθινά επιμένει, και θα τα καταθέσει η ίδια στον ανακριτή, ακόμη και για το γεγονός ότι ο 49χρονος εντάχθηκε στην βρετανικη αστυνομία ως εθελοντής για να δει αν τον υποψιάζονται

"Ερευνώ για κλέφτες της τέχνης εδώ και 15χρόνια και νομίζω ότι ο Γ. είναι ο πιο ενδιαφέρον, ο πιο ιδιοφυής κλέφτης που συνάντησα ποτέ. Με κάποιο τρόπο τον συμπαθώ τον τύπο. Έκανε κάτι κακό, έκλεψε πίνακες αλλα τουλάχιστον δεν τους κατέστρεψε και γι' αυτό ζητώ σε εκείνον και τον δικηγόρο του να επιστρέψει τον Μονέ", σημειώνει ο ιδιωτικός ερευνητής.

Ο ελαιοχρωματιστής αρνείται πως το κίνητρο ήταν τα χρήματα και διαψεύδει ότι πήγε ταξίδια στο εξωτερικό προκειμένου να κλεισει deal στην μαύρη αγορά της τέχνης.

Ο ανακριτής, πάντως, θα ζητήσει DNA απο τον 49χρονο, για τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες υποθέσεις...

