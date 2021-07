Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Δειλός ο δολοφόνος

Ο πατέρας της Καρολάιν, μιλάει για πρώτη φορά για τον χαμό της 20χρονης κόρης του, την προδοσία από τον άλλοτε αγαπημένο γαμπρό του, αλλά και τη μικρή Λυδία.



Της Μαρίας Θεμελή

Ο πατέρας της Καρολάιν, μιλάει για πρώτη φορά για τον χαμό της 20χρονης κόρης του, την προδοσία από τον άλλοτε αγαπημένο γαμπρό του, αλλά και τη μικρή Λυδία, που μοιάζει εκπληκτικά στη μητέρα της.

«Αποδείχτηκε ένας δειλός που περίμενε να κοιμηθεί το παιδί μου για να το σκοτώσει στον ύπνο του…» Είναι τα πρώτα λόγια που αποφασίζει να πει δημόσια ο Ντέιβιντ Κράουτς.

«Αυτό που το κάνει χειρότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι ήταν τόσο δειλός. Καταλαβαίνετε; Τη σκότωσε ενώ κοιμόταν. Είχε βγάλει τις κάρτες μνήμης από τις κάμερες. Άρα ήξερε τι θα κάνει και περίμενε δύο ώρες μέχρι να κοιμηθεί και μετά τη σκότωσε», δήλωσε στο Mega o Ντέιβιντ Κράουτς.



Οι ισχυρισμοί και τα κίνητρα του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου δεν τον πείθουν, και δεν αποκλείει την εμπλοκή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σε παράνομες υποθέσεις.



«Η κόρη μου ήταν ένα πολύ έξυπνο κορίτσι και πολύ ειλικρινής. Δεν θα συμπαραστεκόταν σε τίποτα παράνομο και αν μάθαινε κάτι θα το είχε αναφέρει. Νομίζω ότι ίσως αυτό σκόπευε να κάνει. Δυστυχώς δολοφονήθηκε ενώ κοιμόταν. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί όταν ο δολοφόνος της καταδικαστεί σε ισόβια», είπε ο κ. Κράουτς

Μόνη παρηγοριά, η μικρή Λυδία που πλέον βρίσκεται μαζί με εκείνον και τη σύζυγο του στην Αλόννησο. «Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να φροντίσω την εγγονή μου και να τη βοηθήσω να μεγαλώσει έτσι ώστε να μοιάσει στη μητέρα της. Είναι ίδια με τη μητέρα της, θα είναι μία πανέμορφη κυρία μόλις μεγαλώσει», αναφέρει ο πατέρας της Καρολάιν.

«Δεν έχω δει καλύτερο ηθοποιό»

«Δεν έχω δει καλύτερο ηθοποιό. Ήταν χαμογελαστός , σαν να πήγαινε σε κρουαζιέρα», λέει ο καπετάνιος Δημήτρης Άνθιμος.

Ο Δημήτρης Άνθιμος είναι εκείνος που ανέλαβε να βοηθήσει στην επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας , ώστε ο νούμερο 1 ύποπτος τότε, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος να μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να ανακριθεί για την δολοφονία της γυναίκας του.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτός ο άνθρωπος είχε σκοτώσει τη γυναίκα του και πριν από λίγο ήταν στο μνημόσυνο της», δήλωσε ο κ. Άνθιμος.

Ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος δεν είχε καταλάβει ότι δεν πήγαινε για μια απλή συμπληρωματική κατάθεση, όπως εξηγεί ο Δημήτρης Ανθιμος. Γι’ αυτό και ήταν χαλαρός. Οι αστυνομικοί του υπέδειξαν που θα κάτσει και πως θα κρατηθεί και έδωσαν στον καπετάνιο το σήμα να φύγει γρήγορα για Σκιάθο κι από εκεί αναχώρησαν με αεροπλάνο για Αθήνα.

