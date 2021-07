Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Που στρέφονται οι έρευνες των Αρχών. Ποια στοιχεία έχουν στην διάθεσή τους.

Του Μανώλη Ασαριώτη



Τρεις μήνες συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες από την εκτέλεση του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Η ομάδα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχει αναλάβει την υπόθεση, θεωρεί δεδομένο με τα στοιχεία που υπάρχουν -μέχρι αυτήν την ώρα- ότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν ήταν οι προσωπικές οικονομικές διαφορές και θεωρείται πιο πιθανό να πηγάζει από την επαγγελματική δραστηριότητα τού θύματος.

Αυτό, βέβαια, δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί πλήρως και για αυτό δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους φυσικούς αυτουργούς, τους δύο άνδρες δηλαδή, που προσέγγισαν τον Γιώργο Καραϊβάζ με το δίκυκλο και τον εκτέλεσαν το μεσημέρι της 9ης Απριλίου, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας κρατούν μυστικά όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους για τους δολοφόνους, τα οποία όμως φαίνεται πως δεν είναι αρκετά για να τους οδηγήσουν αυτή τη στιγμή στην ταυτοποίησή τους και την εξιχνίαση.

Περισσότερα από εκατό βίντεο, μαρτυρίες, τηλεφωνικές επικοινωνίες και πληροφορίες ακόμα είναι στο τραπέζι του Ανθρωποκτονιών. Δεδομένα που χρειάζονται χρόνο, προκειμένου να αναλυθούν και να δώσουν αποτέλεσμα.

