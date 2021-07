Κοινωνία

Στάσεις εργασίας σε μετρό και λεωφορεία

Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των κινητοποιήσεων απο τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τις επόμενες ημέρες.

Οι ηλεκροδηγοί του μετρό καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να εκτελούν δρομολόγια με συρμούς, στους οποίους είναι εκτός λειτουργίας το κλιματιστικό στις καμπίνες των οδηγών, ενώ προκειμένου να βγει το πρόγραμμα πρέπει να δουλεύουν στα ρεπό τους χωρίς ημέρες ξεκούρασης.

Αναλυτικά, οι ηλεκτροδηγοί της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποφάσισαν την πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Τετάρτη, 7 Ιουλίου από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας και στις τρεις γραμμές 1, 2 και 3.

Στάσεις εργασίας και στα λεωφορεία

Από την πλευρά τους, οι οδηγοί των λεωφορείων έχουν προειδοποιήσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα πως από αύριο, Τρίτη (06/07) θα κάνουν καθημερινά πεντάωρες στάσεις εργασίας εάν η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) εξακολουθήσει να εφαρμόζει το χειμερινό πρόγραμμα, με διακεκομμένες βάρδιες για τους οδηγούς.

Οι στάσεις εργασίας, έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου, θα πραγματοποιούνται μεταξύ 12:00 – 17:00.

