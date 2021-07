Πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική επιλογή της Ελλάδας η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Στην Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός.





Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, υπό την γερμανική Προεδρία.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, "σκοπός της Διαδικασίας του Βερολίνου είναι η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ άλλων, μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας. Σημειώνεται ότι εκτός από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν στη Διαδικασία λαμβάνουν επίσης μέρος ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Πολωνία, Σλοβενία), καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής του Βερολίνου ο Πρωθυπουργός και οι λοιποί ηγέτες της Διαδικασίας του Βερολίνου αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και την περιφερειακή συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και για τα επιτεύγματα της Διαδικασίας του Βερολίνου στην περιοχή, επτά χρόνια μετά την εκκίνησή της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στρατηγική επιλογή της Ελλάδας ήταν και παραμένει η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στην Διαδικασία του Βερολίνου, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και στην προσέγγιση των λαών της περιοχής, καθώς και στην επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων.

Στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στην επέκταση της Πρωτοβουλίας των Πράσινων Διαδρόμων, με σκοπό την απρόσκοπτη διακίνηση απαραίτητων αγαθών μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ, με παροχή διευκολύνσεων στα σύνορα με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία".

