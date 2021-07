Αθλητικά

Euro 2020: Ο Μαντσίνι... “προσγειώνει” τους Ιταλούς

Επιφυλακτικός ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενόψει της αναμέτρησης με την Ισπανία

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν έστειλε την Ιταλία ακόμα στον τελικό του EURO, τονίζοντας πως υπάρχει ένα ακόμα σοβαρό εμπόδιο.

«Τελικό; Παίζουμε με την Ισπανία στον ημιτελικό» τόνισε ο Μαντσίνι, θέλοντας έτσι να προσγειώσει τους συμπατριώτες του που σκέφτονται ήδη το "μεγάλο ραντεβού"...

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, η Ισπανία είναι εντελώς διαφορετική ομάδα από το Βέλγιο, αλλά θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Υποφέραμε ενάντια στην Αυστρία λόγω της επιθετικότητάς της. ηταν το πρώτο παιχνίδι στο νοκ-άουτ. Η Ισπανία υπήρξε εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια, έχει πολλούς νεαρούς κι έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι ομάδα που αξίζει να βρίσκεται εδώ. Δεν θα είναι εύκολο ματς, πρέπει να κάνουμε μια εξαιρετική εμφάνιση» τόνισε ο Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Άφησε, ωστόσο ,άφησε αιχμές για την απουσία Ιταλών φιλάθλων «Είναι ωραίο που ο κόσμος θα βρίσκεται στο γήπεδο, αλλά θεωρώ άδικο το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν μισοί Ιταλοί και μισοί Ισπανοί».

Οσο για την κριτική που δέχθηκε ο Τσίρο Ιμόμπιλε, ο Μαντσίνι στάθηκε ασπίδα: «Είναι ένας από τους καλύτερους σκόρερ των τελευταίων ετών. Παραμένει παίκτης που μπορεί να κρίνει τη μοίρα ενός ματς».

