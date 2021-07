Κοινωνία

Όλυμπος: Επιχείρηση για τον εντοπισμό ορειβάτη

Ορειβατική ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ με τη βοήθεια drone ερευνούν την περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός 36χρονου άντρα στην περιοχή Λιβαδάκι Ολύμπου.

Ορειβατική ομάδα εννέα ατόμων της 2ης ΕΜΑΚ με τη βοήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) ερευνούν από το απόγευμα την περιοχή.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές στις 6 το απόγευμα προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 36χρονος είχε φύγει για ορειβασία στον Όλυμπο από το πρωί του Σαββάτου και μέχρι σήμερα δεν επικοινώνησε με τους οικείους του.

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα στην περιοχή Λιβαδάκι Ολύμπου. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με την Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

