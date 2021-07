Πολιτική

Δένδιας: Δεν είναι a la carte επιλογή ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου

Τι είπε ο υπουργός Εξωτερικών σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο «Ukraine.30». Συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομόλογό του στο Κίεβο.



Το μήνυμα πως η Ελλάδα υποστηρίζει τη διεθνή νομιμότητα, καταδικάζει πάντα τους παραβάτες της και ζητάει σαφώς από όλους να εναρμονίσουν τις θέσεις τους με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο «Ukraine.30». Υπογράμμισε πως έχει εκφράσει ξεκάθαρα την καταρχήν αυτή θέση της σε όλα τα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχει, σημειώνοντας πως υιοθετεί αυτήν την προσέγγιση σε όλες τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση στην περίπτωση των επίμονων παράνομων και επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. «Για εμάς τους Έλληνες, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, παραμένει ο βασικός πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής αρχών» κατέστησε σαφές και διαμήνυσε πως δεν είναι μια a la carte επιλογή.

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε πως «πιστεύουμε σταθερά ότι ένα κοινό σύνολο κανόνων, από κοινού για όλους, είναι η μόνη βάση για ειρήνη και σταθερότητα» και σημείωσε ότι μια κατά περίπτωση θέση είναι πάντα μια πολύ μεγάλη παγίδα. «Μπορεί να έχει κάποια βραχυπρόθεσμα μικρά πλεονεκτήματα, αλλά έχει συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες απώλειες» ανέφερε.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδια μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του στο Κίεβο, Dmytro Kuleba, σε δήλωσή του προέταξε την ανάγκη ενίσχυσης των διμερών δεσμών Ελλάδας και Ουκρανίας,.

«Μπορούμε να ενισχύσουμε το εμπόριό μας. Και επίσης, βέβαια, μπορούμε να έχουμε έναν ειλικρινή και διαρκή, συνεχή διάλογο, γιατί και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Βασική αρχή θα πρότεινα και των δύο να είναι αυτό, που για την Ελλάδα είναι πάγια τακτική: η αυστηρή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, η αυστηρή προσήλωση στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, η αυστηρή προσήλωση στην αποχή από απειλή ή από χρήση βίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως η Ελλάδα στηρίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, σημειώνοντας ότι αυτό το επαναλαμβάνει σταθερά σε όλα τα φόρα και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει. «Kαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στον ΟΑΣΕ» επισήμανε και εξέφρασε τη δέσμευση πως αυτό θα συνεχίσει να το κάνει ανεξαρτήτως κόστους γιατί είναι θέμα αρχής.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ιδανικός σύμμαχος και βοηθός της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία, γιατί επιθυμεί την ενίσχυση αυτών των σχέσεων. «Είμαστε μια χώρα της ανατολικής πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία είναι μια χώρα που για εμάς είναι γειτονική. Στην παρούσα φάση, αν θα έπρεπε να διατυπώσουμε μια άποψη, θα προτείναμε η Ουκρανία να εκμεταλλευθεί πλήρως όλες τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης και να συνεχίσει αυτό το οποίο ήδη πράττει η κυβέρνηση της, δηλαδή τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις» σημείωσε.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την στήριξη της χώρας μας στην επιλογή της Ουκρανίας για ενίσχυση των δεσμών με το ΝΑΤΟ. «Συμμετέχουμε ενεργά στα μέτρα διασφάλισης για την Ουκρανία, μέσω της αεροπορικής βάσης μας στο 'Ακτιο, της περιοδικής παρουσίας του πολεμικού μας Ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και γενικά με τις δυνάμεις με τις οποίες συνεισφέρουμε σαν μόνιμο μέλος του ΝΑΤΟ» πρόσθεσε.

Στο σημείο αυτό, ανέφερε πως «επειδή θέλω πάντοτε να είμαι ειλικρινής, αισθανόμαστε έκπληξη γι' αυτό, όταν η Ουκρανία δεν ευθυγραμμίζεται όπως κάθε χώρα, η οποία θέλει να ενισχύσει το σύνδεσμό της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αποφάσεις της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Και μάλιστα, όσον αφορά ενέργειες που παραβιάζουν κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα χωρών-μελών της Ένωσης και αντιβαίνουν το Διεθνές Δίκαιο». Επισήμανε ότι «αυτή είναι και η βάση με την οποία, η ίδια η Ουκρανία για τα δικά της δικαιώματα απευθύνεται στη διεθνή σκηνή και έχει την υποστήριξή μας πάνω σε αυτό» και είπε πως ευελπιστεί ότι η Ουκρανία σύντομα θα ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

Κατά τα άλλα, ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά που βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Έλληνα υψηλού αξιωματούχου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Επισήμανε πως φέτος είναι μία συμβολική χρονιά για την Ουκρανία, που γιορτάζει τα 30 χρόνια της ανεξαρτησίας της και επίσης, μία συμβολική χρονιά γιατί η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία της. «Αυτό δημιουργεί μία στέρεη βάση στους δεσμούς μας, τους δεσμούς Ελλάδας και Ουκρανίας, που ανάγονται στην αρχαιότητα. Αλλά βεβαίως, κανείς Έλληνας, από μικρό παιδί, δεν ξεχνά ότι εδώ, στην Οδησσό, την οποία θα επισκεφθώ αμέσως μετά, ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία, που οργάνωσε τον Αγώνα για την Ελληνική Επανάσταση» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική Ομογένεια στην Ουκρανίας - η οποία αριθμεί σήμερα πάνω από 100.000 κατοίκους - ως γέφυρας μεταξύ των δύο λαών. Συνδετικό στοιχείο αποτελεί η ιστορική παρουσία της ελληνικής Ομογένειας στην Ουκρανία» ανέφερε και προσέθεσε πως η Ελλάδα προσβλέπει στη διατήρηση των δικαιωμάτων τους. «Είναι αναπόσπαστο τμήμα της ουκρανικής κοινωνίας και γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών μας. Επίσης, χαιρόμαστε πάρα πολύ που η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός μας διδάσκονται στα ουκρανικά πανεπιστήμια» επισήμανε. Παράλληλα, διατύπωσε τις ευχαριστίες του για την συνεισφορά των Ουκρανών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας: «Τριάντα χιλιάδες περίπου Ουκρανοί - ένας πολύ σημαντικός αριθμός - εργάζονται στην ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία, στη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου. Εκτιμούμε πάρα πολύ τη συνεισφορά τους σε αυτό» συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του status των δικαιωμάτων της ελληνικής Ομογένειας στην Ουκρανία, ευχαρίστησε τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών για τη διαβεβαίωση που έδωσε, ότι δεν υπάρχει κανένα νομοθέτημα, είτε προηγούμενο, είτε επόμενο, το οποίο να περιορίσει τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία. Αντιθέτως, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες μέλους της μειονότητας αυτής για τη σύνταξη του νομοθετήματος, το οποίο θα αφορά τη διεύρυνση και τη στερέωση των δικαιωμάτων αυτής της μειονότητας, που όπως είπα και προηγουμένως, αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και των δύο λαών και ιστορική παρουσία του Ελληνισμού στη Μαύρη Θάλασσα εδώ και χιλιάδες χρόνια.

