Ολυμπιακοί Αγώνες - Σακελλαροπούλου: Υποδέχθηκε αθλητές και αθλήτριες της Ολυμπιακής Ομάδας

Είναι μεγάλη τιμή για σας να εκπροσωπείτε την πατρίδα μας στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση, τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας

Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπούμαστε από αθλητές που «η αλκή τους αψηφά τους κόπους», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υποδεχόμενη στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), καθώς και αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, που θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Απευθυνόμενη στους αθλητές και τις αθλήτριες η κυρία Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι τους καλωσορίζει με χαρά και συγκίνηση στο Προεδρικό Μέγαρο, ενόψει της αναχώρησής τους για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο και πρόσθεσε ότι «Είναι μεγάλη τιμή για σας να εκπροσωπείτε την πατρίδα μας στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση που επιδιώκει να εξάρει το υγιές αθλητικό πνεύμα, όπως εκφράστηκε από τους αρχαίους προγόνους μας και όπως μετουσιώθηκε στη σύγχρονη εποχή. Και ταυτόχρονα είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς να εκπροσωπούμαστε από αθλητές που «η αλκή τους αψηφά τους κόπους», όπως χαρακτηριστικά έγραψε στον Πρώτο από τους Ολυμπιόνικους ύμνους του ο Πίνδαρος, ο μεγάλος αρχαίος λυρικός».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την παιδεία, ο Ολυμπισμός επιζητεί να δημιουργήσει έναν τρόπο ζωής βασισμένο στην χαρά που βρίσκεται στην προσπάθεια, στην παιδευτική αξία του καλού παραδείγματος και στον σεβασμό σε οικουμενικές ηθικές αρχές», ήταν τα λόγια του εμπνευστή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων Πιερ ντε Κουμπερτέν. Εσείς, οι αθλητές μας, είστε η ενσάρκωση αυτών των αξιών, της αριστείας, του αμοιβαίου σεβασμού, της φιλίας και της συνεργασίας. Ο μόχθος που καταβάλλετε, η ευγενής άμιλλα που αναπτύσσετε και το υψηλό σας φρόνημα μου δίνουν τη βεβαιότητα ότι θα διακριθείτε και σ' αυτούς τους αγώνες».

Αναφερόμενη στην περίοδο της πανδημίας υποστήριξε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον αθλητισμό, με σοβαρές επιπτώσεις, τόσο σε τεχνικό, αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε ψυχολογικό. Ωστόσο, παρατήρησε ότι με τις πρόσφατες επιδόσεις τους, αποδείξανε ότι δεν πτοούνται από τις αντιξοότητες.

«Είμαι σίγουρη ότι οι ψυχικές σας αντοχές, η συστηματική και επιμελής, παρά την υγειονομική κρίση, προετοιμασία σας, το σθένος και η αφοσίωσή σας, στον στόχο σας, θα σας κατευθύνουν στη διάκριση. Εύχομαι από καρδιάς, κάθε επιτυχία» κατέληξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς.

Προηγήθηκε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Γιάννη Θεοδωρακόπουλο. Η αντιπροσωπεία του ΠΣΑΤ παρουσίασε στην κυρία Σακελλαροπούλου τα ονόματα των κορυφαίων αθλητών, αθλητριών, ομάδων και αθλητών ΑμεΑ για το 2020, όπως ανακηρύχθηκαν μετά από ψηφοφορία των μελών του Συνδέσμου.

