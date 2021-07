Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης κατά Λευκορωσίας: “Δεν θα μας εκφοβίσουν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρό μήνυμα κατά της Λευκορωσίας έστειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter στα αγγλικά για τις μεταναστευτικές ροές στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία:

«The use of migrants as geopolitical pawns has failed in the past and it will fail once again. We stand with #Lithuania and strongly condemn the use of illegal migration to exert pressure on the EU. We will not be intimidated».

«Η χρήση των μεταναστών ως γεωπολιτικά πιόνια έχει αποτύχει στο παρελθόν και θα αποτύχει για άλλη μια φορά. Στεκόμαστε στο πλευρό της Λιθουανίας και καταδικάζουμε έντονα τη χρήση της παράνομης μετανάστευσης για την άσκηση πίεσης στην ΕΕ. Δεν θα μας εκφοβίσουν».

The use of migrants as geopolitical pawns has failed in the past and it will fail once again. We stand with #Lithuania and strongly condemn the use of illegal migration to exert pressure on the EU. We will not be intimidated. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 5, 2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «με μία και ενιαία φωνή» καταδικάζει την απόφαση του Μινσκ να επιτρέπει τη διέλευση προς την ΕΕ σε παράτυπους μετανάστες, σε απάντηση των ευρωπαϊκών κυρώσεων για την πολιτική καταστολή που ασκεί το λευκορωσικό καθεστώς, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η Λιθουανία έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το Σάββατο, μετά την απόφαση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να χαλαρώσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτρέψει σε παράτυπους μετανάστες να περνούν στη χώρα της Βαλτικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Δειλός ο δολοφόνος

Εξαδάκτυλος για μετάλλαξη “Δέλτα”: Κινείται με ταχύ ρυθμό (βίντεο)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σακελλαροπούλου: Υποδέχθηκε αθλητές και αθλήτριες της Ολυμπιακής Ομάδας