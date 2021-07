Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: Απάτη με ψεύτικα εμβόλια

Γιατροί και νοσηλευτές "εμβολίαζαν" πολίτες με... αλατόνερο

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Ινδία με ψεύτικα εμβόλια. Επιτήδειοι εκμεταλλεύθηκαν πολίτες που ζητούσαν απεγνωσμένα την προστασία των εμβολίων απέναντι στον ιό.

Σε μια χώρα που έχει μεγάλη έλλειψη εμβολίων, κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν γιατροί και νοσηλευτές εξαπάτησε πολίτες με ψεύτικα εμβόλια που περιείχαν αλατόνερο.

Η αστυνομία έχει, ήδη, συλλάβει 14 άτομα ως ύποπτους για απάτη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλες εγκληματικές πράξεις: «Έκαναν ενέσεις με αλατούχο νερό. Συλλάβαμε γιατρούς. Χρησιμοποιούσαν ένα νοσοκομείο που παρήγε ψεύτικα πιστοποιητικά, φιαλίδια και σύριγγες».

Το κύκλωμα έκανε τους "εμβολιασμους" έναντι αμοιβής, με τα κέρδη τους να φτάνουν τις 28.000 δολάρια.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 2.500 άνθρωποι εμβολιάστηκαν με τα ψεύτικα εμβόλια.

