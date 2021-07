Κόσμος

Μαϊάμι - Κατάρρευση κτηρίου: εκατοντάδες νεκροί στα συντρίμμια

Έχουν εξανεμιστεί οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες, μετά και την πλήρη κατεδάφιση της πολυκατοικίας. Δεκάδες σοροί έχουν ανασυρθεί από τα συνεργεία διάσωσης.

Ακόμη μια σορός βρέθηκε την Δευτέρα στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Φλόριντα, εξέλιξη που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της τραγωδίας στους 28 νεκρούς μέχρι εδώ, ανακοίνωσαν οι αρχές, διαβεβαιώνοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται μολονότι οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες βρίσκονται πια «σχεδόν στο μηδέν», όπως το έθεσε ένας αξιωματούχος.

Το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου, του Champlain Towers South όπως ονομαζόταν, κατέρρευσε μέσα στη νύχτα την 24η Ιουνίου στο Σέρφσαϊντ· επρόκειτο για μια από τις χειρότερες αστικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ. Καθώς πλησίαζε η τροπική καταιγίδα Έλσα με τους ισχυρούς ανέμους της, οι αρχές αποφάσισαν να κατεδαφίσουν το τμήμα του κτήριου που απέμενε ακόμη όρθιο, κρίνοντας πως ήταν υπερβολικά ασταθές και θα μπορούσε να απειλήσει τη ζωή μελών των σωστικών συνεργείων.

Η ελεγχόμενη κατεδάφιση αργά το βράδυ της Κυριακής εκτυλίχθηκε «ακριβώς όπως προβλεπόταν», συνόψισε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.





«Από τη 01:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας) οι έρευνες ξανάρχισαν» και τα συνεργεία κατάφεραν να φθάσουν σε σημεία που ως εκείνο το στάδιο ήταν απρόσιτα, πρόσθεσε.

Αργότερα, ανακοινώθηκε πως βρέθηκε άλλο ένα πτώμα. Μερικές ώρες νωρίτερα, είχαν εντοπιστεί ακόμη τρία. Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός της καταστροφής ανήλθε σε 28 νεκρούς και 117 αγνοούμενους.

Ένδεκα ημέρες μετά την κατάρρευση οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα χαλάσματα είναι πλέον «σχεδόν στο μηδέν», αναγνώρισε ο Γκολάν Βακ, επικεφαλής της ειδικής μονάδας έρευνας και διάσωσης του Ισραήλ που επιχειρεί επιτόπου στον τηλεοπτικό σταθμό Local 10.

«Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστές», πρόσθεσε. «Οι συνθήκες που βλέπουμε είναι πολύ δύσκολες για να πούμε, με επαγγελματισμό, ότι θεωρούμε πως υπάρχουν καλές πιθανότητες να βρούμε κάποιον ζωντανό», εξήγησε ο κ. Βακ.

Μόνον ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας – ένας έφηβος – ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια, τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή. Έκτοτε, παρά την κινητοποίηση σωστικών συνεργείων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Μεξικό, ανασύρονται μόνο πτώματα.

