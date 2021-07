Αθλητικά

Γουίμπλεντον – Φέντερερ: συνεχίζει ακάθεκτος ο “βασιλιάς”

Σε αγώνα που αρχικά διακόπηκε λόγω βροχής και συνεχίστηκε λίγο αργότερα, ο Ρότζερ Φέντερερ επιβλήθηκε με 3-0 του Λορέντσο Σονέγκο και συνεχίζει τις «υψηλές πτήσεις» του στο εφετινό Wimbledon.

Για 18η φορά στην καριέρα του ο «βασιλιάς» του τένις «σφράγισε» την πρόκρισή του στους προημιτελικούς του λονδρέζικου Grand Slam, με τον Ελβετό να χρειάζεται 2 ώρες και 13 λεπτά αγώνα για να περάσει και το εμπόδιο του νο23 του ταμπλό με 7-5, 6-4, 6-2. Ως εκ τούτου αύριο (7/07) θα συμμετάσχει σε προημιτελικό Major τουρνουά για 58η φορά!

Ο κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Δέχθηκε μόλις ένα break από τον Ιταλό αντίπαλό του στο πρώτο σετ, το οποίο ήταν αρκετά... επεισοδιακό.

Ο King Roger προηγήθηκε με 5-3, αλλά ο Σονέγκο δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε σε 5-5 στα games, δίνοντας μεγάλο ενδιαφέρον στη συνέχεια. Κι ενώ στο σημείο εκείνο ο Φέντερερ είχε το break point στα... χέρια του, η δυνατή βροχή που ξέσπασε ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει το ματς.

Λίγο αργότερα κι αφού έκλεισε η οροφή οι δύο τενίστες επέστρεψαν στο κορτ, με τον Ελβετό θρύλο να φτάνει στο 1-0 με 7-5. Από κει και πέρα χρειάστηκε 40 λεπτά στο δεύτερο σετ για το 6-4 (2-0) και 31΄ για το 6-2, με το οποίο «σφράγισε» την πρόκρισή του στην οκτάδα.

Εκεί θα βρει απέναντί του το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και στον Χούμπερτ Χούρκατς. Η αναμέτρηση του Ρώσου με τον Πολωνό διακόπηκε στο 4ο σετ εξαιτίας της βροχής και θα συνεχιστεί το μεσημέρι της Τρίτης (6/07).

Μέχρι το σημείο της διακοπής ο Μεντβέντεφ προηγείται με 2-1 σετ (6-2, 6-7(2), 6-3) ενώ στο τέταρτο ο Χούρκατς είχε το προβάδισμα στα games με 4-3.

