Ισπανία - Θανάσιμος ξυλοδαρμός νεαρού προκαλεί κύμα αντιδράσεων

Οι συγγενείς του νεαρού, αλλά και οι χιλιάδες διαδηλωτές, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ομοφοβικό έγκλημα.

Η δολοφονία ενός νεαρού άνδρα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου το περασμένο Σαββατοκύριακο, συγκλόνισε την Ισπανία, και μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες καταγγέλλοντας ένα «ομοφοβικό έγκλημα».

Ο Σαμουέλ, ένας 24χρονος βοηθός νοσηλευτή, βρέθηκε αναίσθητος έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη Λα Κορούνια, στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού είχε ξυλοκοπηθεί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέτυχαν στις προσπάθειες ανάνηψής του και ο νεαρός άνδρας πέθανε το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δικαιοσύνη για τον Σαμουέλ. Ομοφοβία και φασισμός είναι το ίδιο πράγμα», έγραφε ένα γιγαντιαίο πανό των διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι αργά το βράδυ στη πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ στη Μαδρίτη, σύμφωνα με την τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένα πλήθος αρκετών χιλιάδων διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους κυμάτιζαν τις σημαίες Υπερηφάνειας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα πολλών συλλογικοτήτων της ΛΟΑΤ κοινότητας απαιτώντας «Δικαιοσύνη για τον Σαμουέλ».

«Αυτοί δεν είναι ξυλοδαρμοί, αυτά είναι δολοφονίες», φώναζε ρυθμικά το πλήθος. «Σταματήστε την ομοφοβία», «Το μόνο που θέλω είναι να ζήσω» ή «Μας σκοτώνουν», έγραφαν κάποια από τα πανό.

Οι συγγενείς του νεαρού καταγγέλουν ένα ομοφοβικό έγκλημα, το οποίο συνέβη λίγες μέρες μετά το τέλος της εβδομάδας Pride στην Ισπανία, των εορταστικών εκδηλώσεων της ΛΟΑΤ κοινότητας.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το βράδυ και σε άλλες ισπανικές πόλεις, όπως στη Λα Κορούνια, με τη συμμετοχή σε πολλές περιπτώσεις αρκετών εκατοντάδων ατόμων, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα ανέφερε σήμερα ότι δεν έχουν γίνει προς το παρόν συλλήψεις και πως «δεν έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο, ούτε αυτό του εγκλήματος μίσους, ούτε κανένα άλλο».

«Είμαι πεπεισμένος ότι η αστυνομική έρευνα θα οδηγήσει σύντομα στην εύρεση των δραστών της δολοφονίας του Σαμουέλ και θα ρίξει φως στα γεγονότα. Αυτό ήταν μια πράξη βαρβαρότητας, μια αδυσώπητη πράξη. Δικαιώματα και ελευθερίες δεν θα υποχωρήσουν. Η Ισπανία δεν θα το ανεχτεί», είπε σε tweet του σήμερα το βράδυ ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

