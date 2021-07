Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson - Κέρκυρα: “Γολγοθάς” για τη 27χρονη

Στην Εντατική νοσηλεύεται η κοπέλα, η υγεία της οποίας κλονίστηκε λίγες ημέρες μετά από τον εμβολιασμό της έναντι του κορονοϊού.

Για 7η ημέρα συνεχίζεται ο "Γολγοθάς" της 27χρονης από την Κέρκυρα που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών από την προηγούμενη Τετάρτη 30 Ιουνίου.

Η κοπέλα διασωληνώθηκε αφού μέσα στο Σαββατοκύριακο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Μιλώντας στο tempo24.news o καθηγητής Αιματολογίας του ΠΓΝΠ Αργύρης Συμεωνίδης, η κατάσταση της υγείας της είναι “σταθερά κρίσιμη”.

“Παρόλα αυτά έχουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις για την αποσωλήνωσή της τις επόμενες ημέρες”, επισημαίνει ο κ. Συμεωνίδης που είναι και ο επικεφαλής της ομάδας γιατρών που την παρακολουθούν.

Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί τόσο στην Πάτρα όσο και στην Κέρκυρα έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας της 27χρονης.

Η 27χρονη εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της Johnson&Johnson και λίγες ημέρες μετά εμφάνισε συμπτώματα παράλυσης, κόπωσης και αδυναμίας κίνησης.

Άμεσα οι οικείοι της τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Αφού οι γιατροί τη σταθεροποίησαν αποφάσισαν τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Ρίου.

Από την προηγούμενη Τετάρτη νοσηλεύεται στην Πάτρα και στην Αιματολογική Κλινική, καθώς αντιμετωπίζει εκτεταμένη θρόμβωση κοιλιακών αγγείων, μια επιπλοκή ιδιαιτέρως σπάνια, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

