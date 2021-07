Τοπικά Νέα

Λαμία: επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο για να παρακάμψει τη σειρά!

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην υηπρεσία, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ένα απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα ΚΕΠ του Δήμου Λαμιέων στην οδό Λεωνίδου με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν νεαρό Ρομά.

Ο συγκεκριμένος, διαπληκτίστηκε με «σεκιουριτά» ο οποίος τον ενημέρωσε ευγενικά ότι δεν μπορούσε να παρακάμψει τη σειρά για να εξυπηρετηθεί στα ΚΕΠ και τότε άρχισε να φωνάζει.

Δυστυχώς δεν έμεινε μόνο στις βρισιές και στις απειλές και αρχικά πέταξε πέτρα προς τον υπάλληλο και το κτήριο, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν.

Στη συνέχεια φωνάζοντας ότι «έχω πιει τσιγάρο, είμαι τρελαμένος», προσπάθησε να αποφύγει τον σεκιουριτά που κινήθηκε για να τον ακινητοποιήσει, βγάζοντας αιχμηρό αντικείμενο και τραυματίζοντάς τον στο χέρι, ενώ του έσκισε και την μπλούζα!

Στη συνέχεια εξαφανίστηκε με τις δύο γυναίκες που είχε μαζί του, ενώ στο Κέντρο της Αστυνομίας σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πηγή: lamiareport.gr

