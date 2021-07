Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γώγος: η μετάλλαξη Δέλτα αύξησε το όριο για τείχος ανοσίας στο 80% (βίντεο)

Τι είπε ο Καθηγητής για την ανάγκη αύξησης των εμβολιασμών, τον εμβολιασμό των εφήβων και την χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, που προκάλεσε και πολιτική κόντρα.

«Ο αριθμός των ανεμβολίαστων είναι πολύ μεγάλος. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων» είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος.

Όπως εξήγησε, «είμαστε σε κρίσιμη καμπή. Είναι καλοκαίρι και έχει αυξηθεί η κινητικότητα, ο κόσμος βγαίνει έξω, πάει διακοπές. Έχουμε ένα στέλεχος που διαδίδεται ευκολότερα, έχει έρθει και στην Ελλάδα και είναι πολύ περισσότερα από 50 τα κρούσματα που έχουν ανακοινωθεί και έχουμε και μια σειρά μέτρων που έχουν αρθεί».

«Όποιος κάνει το εμβόλιο δεν πρόκειται να νοσήσει σοβαρά σε ποσοστό πάνω από 95%. Μπορεί να νοσήσεις, αλλά δεν θα πας στην Εντατική, δεν θα πας στο νοσοκομείο. Ακόμη και για την μετάλλαξη Δέλτα, η προστασία είναι 92%. Ένα ποσοστό από 60% έως 95% δεν θα έχει καν ασυμπτωματική νόσο. Ακόμη, είναι πέντε φορές χαμηλότερο το φορτίο σε κάποιον που μπορεί να κολλήσει και να είναι ασυμπτωματικός φορέας» είπε ο κ. Γώγος.

Για την δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο

Όπως είπε ο Χαράλαμπος Γώγος στον ΑΝΤ1, «αυτή την στιγμή, η απόφαση είναι αν κάποιος έχει κάνει τη πρώτη δόση και εμφανίσει κάποια συμπτώματα, μπορεί να απευθυνθεί στον οικογενειακό γιατρό του και αν εκείνος επιβεβαιώσει ότι η πρώτη δόση δημιούργησε κάποια προβλήματα, μέσω του γιατρού του, μπορεί να ζητήσει να γίνει δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο».

Συμπλήρωσε ότι «προκειμένου να χαθεί η δεύτερη δόση, προκειμένου να μην έχουμε πλήρως εμβολιασμένους, θα πρέπει να το δει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών το ενδεχόμενο να μπορούν όλοι να επιλέξουν να κάνουν δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που θέλουν να κάνουν δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο, αν έχουν κάνει την πρώτη από συγκεκριμένο εμβόλιο. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες να κάνουν την δεύτερη δόση με το ίδιο εμβόλιο. Η αποτελεσματικότητα των δύο δόσεων του ίδιου εμβολίου είναι δεδομένη», ενώ όπως είπε δεν υπάρχουν σαφή αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα εφόσον γίνουν δύο δόσεις από δοαφορετικά εμβόλια.

«Στις περιοχές που γίνονται πολλά εμβόλια, έχουμε λιγότερα κρούσματα και ελέγχεται η κατάσταση, έχουμε και απτά παραδείγματα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, προφανώς με τις παρενέργειες που ξέρουμε όλοι μας, που μετριούνται όμως στα δάχτυλα του ενός χεριού ανά ένα εκατομμύριο εμβολιασμών», είπε ο κ. Γώγος απαντώντας στον προβληματισμό όσων αναφέρουν ότι τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού δεν έχουν εγκριθεί μετά από πολύχρονη κλινική μελέτη, αλλά λίγους μήνες μετά την ανακάλυψη τους.

«Αλίμονο αν δεν είχαν βρεθεί τα εμβόλια. Η ασφάλεια των εμβολίων είναι δεδομένη, την έχουμε συζητήσει, την έχουμε δει στην πράξη. Δεν υπάρχει δεδομένο αυτή την στιγμή για την ασφάλεια τους. Δεν έχουμε δεδομένο ότι υπάρχει εξασθένηση του ιού, το παρακολουθούμε αν η μετάλλαξη Δέλτα είναι λιγότερο λοιμογόνος, έχουμε δεδομένα από την Αγγλία, όπου όμως ο πληθυσμός έχει εμβολιαστεί. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για αυτή την μετάλλαξη και δεν ξέρουμε ποια μετάλλαξη μπορεί να έρθει αργότερα, διότι όσο αφήνουμε ανεξέλεγκτη την πανδημία μπορεί να δούμε», ανέφερε ο Χαράλαμπος Γώγος.

Αύξηση του ποσοστού για το τείχος ανοσίας

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γώγος, «το τείχος ανοσίας, λόγω της παραλλαγής Δέλτα, έχει αυξηθεί και έχει πάει κοντά στο 80%, πρέπει δηλαδή να εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού για να έχουμε τείχος ανοσίας και πρέπει να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, για να μην υπάρξει διασπορά, διότι αν υπάρξει και άλλη παραλλαγή μπορεί να ανέβει κι άλλο το ποσοστό, όσο δεν εμβολιαζόμαστε»

Για τα εμβόλια σε εφήβους

«Θα πρέπει να συζητηθεί και με τους ειδικούς και με τους γονείς το ενδεχόμενο εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού των παιδιών 15-18 ετών, διότι συμβάλλει ιδιαίτερα και στην μετάδοση του ιού και στην λειτουργία του σχολείου», είπε ο Καθηγητής, τασσόμενος υπέρ του εμβολιασμού της εν λόγω ηλικιακής ομάδας.

Για την Επιτροπή και τις μάσκες

Ο κ. Γώγος, που μετέχει στην Επιτροπή που εισηγείται μέτρα και άρση μέτρων στην Κυβέρνηση, σχετικά με το θέμα για τις μάσκες που έχει προκαλέσει και πολιτική κόντρα, είπε ότι «η Επιτροπή αποφάσισε ότι με τα τρέχοντα δεδομένα, δηλαδή περίπου 45% εμβολιασμένους από το σύνολο πληθυσμού, τα δεδομένα της διασποράς και ότι είναι καλοκαίρι και έχει 40 βαθμούς, η επιτροπή είπε ότι “μπορούμε όταν περπατάμε μόνοι μας να μην φοράμε την μάσκα και να την φοράμε όπου έχει συνωστισμό”. Το είπε και η κ. Παπαευαγγέλου, έχουμε την μάσκα στο τσεπάκι μας και την βάζουμε όπου υπάρχει συνωστισμός».

