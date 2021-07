Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Κούβελας στον ΑΝΤ1: τα εμβόλια δεν προστατεύουν από την μόλυνση (βίντεο)

Τι είπε ο Καθ. Φαρμακολογίας για τους ενδοιασμούς σχετικά με την χορήγηση εμβολίου σε νέες γυναίκες και παιδιά. Τι είπε για το περιορισμένο διάστημα κάλυψης μέσω των σκευασμάτων.

«Την μεγαλύτερη ανάγκη για εμβολιασμό την έχουν τα άτομα που είναι γύρω στα 80 έτη, αυτοί που είναι ευπαθείς, είναι οι άνθρωποι που είναι πάνω από 70 ετών, βάζουμε πάνω από 60 ετών και αν έχουν και θέματα όπως η παχυσαρκία», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας.

Όπως ανέφερε, «τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν έχουν κατασκευαστεί για να μην κολλάς και να μην μεταδίδεις. Αυτός που εμβολιάζεται δεν προστατεύεται από την μόλυνση, αλλά από την κακή μόλυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο εμβολιασμένος να μεταδώσει τον ιό. Μεταδίδει, αλλά ίσως λιγότερο, όπως λέμε και για τα παιδιά ότι μεταδίδουν λιγότερο τον ιό».

«Ο κορονοϊός έχει πολύ χαμηλή θνητότητα στο παιδιά. Αν μου ζητούσαν να κάνω πρόγραμμα εμβολιασμού, δεν θα το σταματούσα, θα το ενίσχυα, αλλά στις κατηγορίες εκείνων που το χρειάζονται», είπε ο κ. Κούβελας, συμπληρώνοντας ότι «η παχυσαρκία είναι μια από τις καταστάσεις που μας αλλάζουν πολύ την εικόνα που έχουμε για την νόσο».

Ο καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ είπε ότι λανθασμένα, κατ΄ εκείνον, «το πρόγραμμα εμβολιασμού απευθύνεται στα παιδιά για να χτιστεί τείχος ανοσίας. Τα παιδιά δεν κινδυνεύουν, αλλά αντίθετα τους αυξάνουμε τον κίνδυνο θρομβώσεων που θα δημιουργήσει πρόβλημα στην υπόλοιπη ζωή τους».

«Τα εμβόλια δεν ξέρουμε πόση ανοσία μας αφήνουν. Μας είπαν 6 με 9 μήνες», σύμφωνα με τον κ. Κούβελα, προσθέτοντας «ο πατέρας μου είναι 91 ετών και εμβολιάστηκε τον Γενάρη. Τον Ιούνιο είναι ακάλυπτος; Θα πρέπει να τον εμβολιάσω ξανά τον Σεπτέμβριο; Θα πρέπει να κάνουμε μια έρευνα, μια χημική έρευνα αντισωμάτων για να δούμε τα αποτελέσματα».

«Ο ανεμβολίαστος πείθεται από τον γιατρό του. Δεν θα ακούσει κανένας έναν δημοσιογράφο στην τηλεόραση. Αυτό δεν έγινε καθόλου. Ο πολίτης βλέπει τον γιατρό του πολύ συχνά. Αν του πει “θα πάρεις αυτό το χάπι για την πίεση και θα κάνεις και το εμβόλιο”, τότε θα το κάνει. Αλλά δεν δόθηκε βάση, από καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα, από κανένα κόμμα, η πρωτοβάθμια υγεία».

Ο Κούβελας ανέφερε ακόμη πως «δεν υπάρχει πανδημία χωρίς θανάτους. Το ζήτημα είναι τους περιορίσουμε στο ελάχιστο. Δεν πήραμε μέτρα προστασίας άμεσα, δεν έχουμε οικογενειακούς γιατρούς», ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης με τον Γιώργο Παπαδάκη είπε ότι «το τείχος ανοσίας δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα εμβόλια, δεν είναι τα “παλιά εμβόλια”».

Όπως είπε ο κ. Κούβελας, απαντώντας σε όσους τον χαρακτηρίζουν ως αρνητή των εμβολίων, «εγώ έχω εμβολιαστεί, έχω εμβολιάσει τον πατέρα μου, έχουν εμβολιαστεί όλοι οι φίλοι μου που έχουν μια σωματική διάπλαση συγκεκριμένη».

Σημείωσε ακόμη πως «έχουμε ενδοιασμούς για το κατά πόσον πρέπει να γίνουν εμβολιασμοί σε γυναίκες νεαρότερης ηλικίας, 20, 30, 40 ετών, οι οποίες προστατεύονται από τα οιστρογόνα».

Σχετικά με τα μέτρα για τους κλειστούς χώρους στην Εστίαση, ο κ. Κούβελας είπε «διαφωνώ κάθετα στα μέτρα για την εστίαση. Δεν γίνεται να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα σε ανθρώπους. Δεν τηρούνται τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας. Έβαζε ο γιός μου μια φόρμα και έλεγε πάω για τζόκινγκ. Που ξέρω που πήγαινε και με ποιους ερχόταν σε επαφή; Αν θέλαμε να απαγορεύσουμε την κυκλοφορία, θα έπρεπε να κλείσουμε το Μετρό. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μέτρα χωρίς να κάνουμε προσέγγιση με βάση τον άνθρωπο».

