Κορονοϊός – Πελώνη: όσοι δεν εμβολιαστούν θα έχουν περιορισμούς (βίντεο)

Η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι πρέπει να πειστούν όλοι οι πολίτες να εμβολιαστούν και χαρακτήρισε αδιανόητο να μην το κάνει κάποιος.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση και πρέπει να πείσουμε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς υπάρχει η συγκυρία με τη μετάλλαξη Δέλτα και παράλληλα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια αύξηση των κρουσμάτων.

Η κυρία Πελώνη, απαντώντας στις κατηγορίες περί αλληλοσυγκρουόμενων οδηγιών και μέτρων, είπα ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από τος εισηγήσεις των επιστημόνων, οι οποίοι με τη σειρά τους αξιολογούν όλα τα δεδομένα, τα οποία όμως αλλάζουν συνεχώς και για το λόγο αυτό υπάρχουν ενίοτε και διαφορετικές οδηγίες.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης, ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα πάει καλά στη χώρα μας, αλλά θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα και θεωρεί αδιανόητο το να μην εμβολιαστεί κανείς, από τη στιγμή που το εμβόλιο είναι δωρεάν και εύκολα προσβάσιμο.

Αναφερόμενη στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα μέτρα που αφορούν τους ανεμβολίαστους, είπε «ότι δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, αλλά αυτό που προέχει σε περιόδους πανδημίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας».

Η κυρία Πελώνη, ανέφερε επίσης ότι ο εμβολιασμός είναι μια πράξη αυτοπροστασίας, αλλά παράλληλα και κοινωνικής ευθύνης και συμπλήρωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι, το ποσοστό των εμβολιασμένων ενηλίκων θα πρέπει να ξεπεράσει το 70%.

Στη συνέχεια κι αναφερόμενη στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «δε μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον ΣΥΡΙΖΑ» και αναφέρθηκε στις δηλώσεις Τσίπρα που έκανε λόγο για «εμπόριο ελπίδας όταν ήρθαν τα εμβόλια στην Ελλάδα» και στον κ. Πολάκη για τον οποίο είπε ότι είναι από τους αντιπροσώπους των αντιεμβολιαστών.

Τέλος και μεταξύ άλλων, η κυρία Πελώνη δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν διχάζουμε τους πολίτες» τους «καλούμε σε εμβολιασμό» και υπογράμμισε ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα έχουν περισσότερους περιορισμούς.

