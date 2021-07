Κόσμος

Ρωσία: χάθηκε το στίγμα αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροπλάνο έχασε την επαφή με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας ενώ έκανε απόπειρα προσγείωσης.

Ένα ρωσικό αεροπλάνο AN-26 με 29 επιβαίνοντες αγνοείται στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη ρωσική άπω ανατολή, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο περιφερειακές αρχές.

Το αεροπλάνο έχασε την επαφή με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας ενώ έκανε απόπειρα προσγείωσης, δήλωσε μια πηγή, σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με τηλεγραφήματα του ρωσικού πρακτορείου Sputnik και του Γαλλικού Πρακτορείου, που επικαλούνται πληροφορίες του υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο είναι 28 (22 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και έξι μέλη πληρώματος).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πελώνη: όσοι δεν εμβολιαστούν θα έχουν περιορισμούς (βίντεο)

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ

Λαμία: επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο για να παρακάμψει τη σειρά!