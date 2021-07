Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: Το ταξίδι στην Ιταλία και τα 9 χειρόγραφα σημειώματα

Στο επίκεντρο της έρευνας των ανακριτικών Αρχών έχουν μπει τα σχέδια του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής.

Το ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ιταλία την άνοιξη ένα στενό συγγενικό πρόσωπο του Χρήστου Παππά και τα 9 σημειώματα που βρέθηκαν στο σπίτι στου Ζωγράφου, όπου κρυβόταν ο μέχρι πρότινος φυγόποινος χρυσαυγίτης, είναι από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών αρχών που ερευνούν την υπόθεση. Το επίμαχο ταξίδι πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο και ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι διωκτικές και δικαστικές αρχές είναι να έγινε με στόχο την προετοιμασία της φυγής του Παππά από την Ελλάδα, με προορισμό την Ιταλία. Στενός συγγενής του υπαρχηγού της οργάνωσης μετέβη αρχικά στις Βρυξέλλες και από εκεί στην Ιταλία, όπου, σύμφωνα με ορισμένες πηγές ενημέρωσης, πραγματοποίησε επαφές με Ιταλούς ακροδεξιούς, ομοϊδεάτες του Παππά.

Τις εκτιμήσεις και υποψίες των Αρχών περί σχεδίου διαφυγής του 58χρονου στη γειτονική Ιταλία ενισχύουν και τα χειρόγραφα σημειώματα που βρέθηκαν στο ισόγειο σπίτι της οδού 28ης Οκτωβρίου στου Ζωγράφου. Τα σημειώματα δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί αυτούσια στη δικογραφία, καθώς, όπως διευκρίνισε μιλώντας χθες στην «Κ» ο συνήγορος του Παππά, Περικλής Σταυριανάκης, «έχουν σταλεί για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών». Ωστόσο, αναφορά σε αυτά γίνεται στην έκθεση κατάσχεσης που συνέταξε η Αντιτρομοκρατική και δημοσιεύθηκε στον κυριακάτικο Τύπο (εφημερίδα «Μπαμ»).

Στα επίμαχα σημειώματα υπήρχαν γραμμένες φράσεις, όπως «Κιτσάρα μου», «Γεια σου, μπαμπά μου», «Μη στεναχωριέσαι», «Αδέκαστος» κ.ά. Οι αστυνομικοί, που από τον περασμένο Οκτώβριο βρίσκονταν στο κατόπι του Παππά, θεωρούν ότι μέσω των σημειωμάτων ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής επικοινωνούσε με συγγενείς του και άτομα από το περιβάλλον του, που του παρείχαν υποστήριξη στο διάστημα που καταζητείτο. Εκτιμούν ότι τα σημειώματα μετέφερε από το σπίτι-κρησφύγετο προς τους τελικούς αποδέκτες η 52χρονη Ελληνοουκρανή που τον υπέθαλπε.

Καταθέσεις 11 ατόμων

Σύμφωνα με όσα είπε στην «Κ» ο κ. Σταυριανάκης, στη δικογραφία που η Αντιτρομοκρατική σχημάτισε εις βάρος της 52χρονης έχουν συμπεριληφθεί οι καταθέσεις 11 ατόμων για τα οποία, κατά την ΕΛ.ΑΣ., υπάρχουν υπόνοιες ότι παρείχαν υποστήριξη στον Παππά. Πρόκειται για άτομα από το στενό συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του 58χρονου, τα οποία κλήθηκαν στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Ενώπιον των αστυνομικών οι περισσότεροι δήλωσαν ότι παρείχαν βοήθεια στην οικογένεια του Παππά (οικονομική στήριξη στα παιδιά του, ιατρική φροντίδα στον πατέρα του κ.ο.κ.), όχι όμως και ότι συνέδραμαν το σχέδιο διαφυγής του. Αρνήθηκαν ότι μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου που επέβαλε στον Παππά ποινή κάθειρξης 13 ετών είχαν οποιαδήποτε επαφή με τον 58χρονο.

Πηγή: Καθημερινη

