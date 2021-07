Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας για μετάλλαξη Δέλτα: μεταδίδεται ακόμη κι αν διασταυρωθούμε στο δρόμο με ασθενή

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, επεσήμανε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέταρτο κύμα της πανδημίας και ο μόνος τρόπος να το αποφύγουμε είναι ο εμβολιασμός.

Πολύ κοντά στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Νικόλαο Σύψα, αποδίδοντας την έλευση του, κυρίως στο μεταλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, το οποίο αρχίζει να κυριαρχεί σε όλο τον πλανήτη.

«Ήδη στην Ελλάδα έχουμε κρούσματα. Σύντομα θα καλύψει όλη την Ελλάδα, επομένως δεδομένου ότι έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας ανεμβολίαστο περιμένουμε να έρθει το επόμενο κύμα το οποίο πλησιάζει και το αναμένουμε γύρω στα μέσα Αυγούστου», ανέφερε ο κ. Σύψας, μιλώντας στο MEGA.

«Μέχρι στιγμής προσβάλλει νέους ανθρώπους, ο μέσος όρος ηλικίας των νέων κρουσμάτων είναι τα 27 έτη. Όσο περιορίζεται εκεί έχουμε λίγες νοσηλείες και τα νοσοκομεία δεν πιέζονται. Το πρόβλημα είναι όταν ο ιός περάσει σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα που δεν έχουν εμβολιαστεί κι εκεί θα πιεστεί το ΕΣΥ», τόνισε σημειώνοντας πως, «Είναι ήπια η μετάλλαξη μεν, λιγότερες πιθανότητες έχεις αν είσαι νέος άνθρωπος να μπεις στη μονάδα, αλλά δεν είναι μηδενικές και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε έναν νέο άνθρωπο. Αν χάσουμε ένα έφηβο θα είναι μια ανείπωτη τραγωδία».

Ερωτηθείς για τον εμβολιασμό και το μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, τόνισε ότι πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο και διευκρίνισε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. «Αυτοί που είναι αρνητές και παρασύρονται από μυθεύματα και εκείνοι που το αναβάλουν. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που πρέπει να επικεντρώσουμε. Τον Μάη άρχισε να πέφτει η επιδημία χαλαρώσαμε. Αυτό μαζί με την αρνητική δημοσιότητα των παρενεργειών συντέλεσαν να έχουμε αναβλητικότητα και διστακτικότητα. Η νέα πραγματικότητα, η μετάλλαξη πρέπει να μας κάνει να το ξανασκεφτούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είναι φοβερά άδικο για έναν συμπολίτη μας να βρεθεί διασωληνωμένος ή στο νοσοκομείο ενώ μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Να ξεπεράσουμε κάθε διστακτικότητα. Έχουν εμβολιαστεί 5 εκατ. Έλληνες. Ο καθένας από εμάς που θέλει να ζήσει τη ζωή του, πρέπει να πάει να εμβολιαστεί.», τόνισε.

Σχολιάζοντας τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα, ανέφερε πως, «Η πανδημία έχει ανοδική πορεία ενώ είχαμε κατέβει πολύ χαμηλά. Ο ιός διασπείρεται σιωπηλά και κάποια στιγμή όταν υπάρξει μεγάλη διασπορά θα δούμε το κύμα να έρχεται. Ο εμβολιασμένος μπορεί να μεταδώσει αλλά σε ποσοστό 10%. Επίσης ο εμβολιασμένος δεν θα νοσήσει βαριά. Υπάρχει ένα 20-30% ατόμων που κινδυνεύουν από τον ιό και δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι τεράστια ανάγκη να εμβολιαστούν τα ευπαθή άτομα».

Ερωτηθείς για την περίπτωση ενός νέου locdown, «Απευχόμαστε μια νέα καραντίνα και πρέπει μέσω του εμβολιασμού να μην ξαναφτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο. Οι πιθανότητες είναι χαμηλότερες από πέρυσι. Όμως δεν είναι μηδέν. Αν δεν εμβολιαζόμαστε βάζουμε σε μεγάλο κίνδυνο την οικονομία και την πατρίδα μας».

«Τα εμβόλια έχουν πάρει άδεια επείγουσας χρήσης γι’ αυτό χρειάζεται η συναίνεση του πολίτη. Όμως οι εταιρείες έχουν υποβάλλει αίτημα για πλήρη άδεια. Στην περίπτωση αυτή μπορεί νομικά να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Εκπαιδευτικοί και άτομα που ασχολούνται με ανθρώπους σε ευπαθείς ομάδες θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός. Μέσα στο καλοκαίρι θα πάρουν πλήρη αδειοδότηση τα εμβόλια».

«Για να συνεχίσει να λειτουργεί το σχολείο θα έπρεπε να εμβολιαστούν τα παιδιά, ένας δεύτερος λόγος είναι να μηδενίσουμε τον κίνδυνο βαριάς νόσησης. Να μην χάσουμε κανέναν έφηβο, κανένα παιδί από κορονοϊό. Η μελέτη δεν έχει δείξει σημαντικές παρενέργειες. Τα δεδομένα ασφάλειας μέχρι στιγμής είναι πολύ ικανοποιητικά», σημείωσε σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών/ εφήβων ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα γίνει ποτέ υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.

«Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτικότητα αλλά πειθώ και συναίνεση», υπογράμμισε τονίζοντας πως, «Τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να κάνουν καμία μακροχρόνια παρενέργεια».

Διευκρίνισε μάλιστα ότι το εμβόλιο δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την γονιμότητα των γυναικών, συστήνοντας στις γυναίκες να εμβολιαστούν.

«100 φορές περισσότερους λόγους να εμβολιαστούν», έχουν οι άνθρωποι που έχουν βαριά νοσήματα, όπως καρκίνος σύμφωνα με τον κ. Σύψα ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη. «Οι άνθρωποι υψηλού κινδύνου πρέπει να εμβολιαστούν και να φορούν μάσκα»..

«Φοράμε παντού μάσκα και το καλοκαίρι, είναι μια απόφαση που έγινε δεκτή και από την πολιτεία. Η σύσταση της επιτροπής είναι να φοράμε την μάσκα. Η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και όταν διασταυρωθούμε με έναν άνθρωπο στον δρόμο χωρίς μάσκες», υπενθύμισε κλείνοντας.

