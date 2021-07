Αθλητικά

Euro 2020 – Μαντσίνι: είναι άδικο να αγωνιστούμε χωρίς τους φιλάθλους μας

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Ενρίκε. Οι κανόνες που ισχύουν στην Αγγλία για τους ταξιδιώτες, καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την παρουσία φιλάθλων από άλλες χώρες.

Η διεξαγωγή του ημιτελικού του EURO 2020, χωρίς την παρουσία Ιταλών και Ισπανών φιλάθλων, είναι «άδικη», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο προπονητής της «σκουάντρα ατζούρα», Ρομπέρτο Μαντσίνι.

«Είναι πολύ άδικο, εάν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Προτιμούμε να παίζουμε μπροστά σε ένα κοινό, παρά σε έναν μικρό αριθμό ανθρώπων. Αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, αλλά είναι πολύ άδικο που δεν έχουμε το μισό γήπεδο γεμάτο από Ιταλούς φιλάθλους και το άλλο μισό από Ισπανούς», σχολίασε ο έμπειρος τεχνικός.

Σε ανάλογο ύφος, τοποθετήθηκε σχετικά και ο Ισπανός ομόλογος του, Λουϊς Ενρίκε, «Είναι μια περίεργη κατάσταση. Φυσικά, θα ήθελα να υπάρχουν στις κερκίδες, περισσότεροι Ισπανοί και Ιταλοί από Άγγλους. Αλλά αυτά, είναι πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω».

Τόσο στους δύο ημιτελικούς, όσο και στον τελικό, που θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ, θα «δώσουν το παρών» περίπου 60.000 φίλαθλοι. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν αδύνατο να παρευρεθεί οποιοσδήποτε φίλαθλος που ζει στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στην Δανία. Κι΄ αυτό, επειδή τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην Αγγλία έναντι της Covid-19, επιβάλλουν καραντίνα πέντε έως δέκα ημερών κατά την άφιξη, κάτι που θα υποχρέωνε κάθε φίλαθλο, να μεταβεί στο Λονδίνο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την συνάντηση.

Οι ισπανικές και ιταλικές ομοσπονδίες επανέλαβαν τους κανόνες αυτούς σε διάφορα δελτία τύπου τις τελευταίες ημέρες, προτρέποντας τους υπηκόους τους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία -και οι οποίοι δεν υπόκεινται σε αυτούς τους περιορισμούς-, να πάνε στο Γουέμπλεϊ.

Περίπου 6.400 εισιτήρια έχουν τεθεί στην διάθεση των Ιταλών φιλάθλων που κατοικούν σε αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με την ιταλική ομοσπονδία, ενώ μέσω της εκστρατείας με τίτλο «Σας χρειαζόμεαστε», η ισπανική ομοσπονδία προσπάθησε να κινητοποιήσει τους φιλάθλους της «ρόχα».

