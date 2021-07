Οικονομία

Κορονοϊός: Πρόστιμο 5000 ευρώ σε κέντρο διασκέδασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποτίμηση των ελέγχων για την τήρηση της ασφαλιστικής-εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας από την Οικονομική Αστυνομία.

Στοχευμένοι έλεγχοι για την τήρηση της ασφαλιστικής-εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό την τελευταία εβδομάδα κλιμάκια αστυνομικών της πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν:

Σε καφέ-εστιατόριο-μπαρ η μη έκδοση 22 αποδείξεων, ενώ βρέθηκαν να απασχολούνται οκτώ εργαζόμενοι για τους οποίος δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

Σε εστιατόριο βρέθηκαν να απασχολούνται δύο εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Σε καφέ-αναψυκτήριο βρέθηκαν να απασχολούνται τέσσερις εργαζόμενοι εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας.

Σε εταιρεία διαχείρισης χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκε να πασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,

Στις πρώτες δύο περιπτώσεις οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Επιπλέον, από κοινού με υπαλλήλους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κέντρο διασκέδασης, όπου επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου πελατών, κατ’ εφαρμογή των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο για να παρακάμψει τη σειρά!

Μαϊάμι – Κατάρρευση κτηρίου: εκατοντάδες νεκροί στα συντρίμμια

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ