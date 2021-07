Κόσμος

Ρωσία: συνετρίβη το αεροπλάνο που είχε χαθεί από τα ραντάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δεκάδες επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα.

Ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν το σημείο στο οποίο ένα αεροπλάνο Antonov An-26 συνετρίβη στη θάλασσα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μετά την ανακοίνωση πως αγνοείται η τύχη ενός αεροπλάνου με 28 επιβαίνοντες που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στη ρωσική άπω ανατολή.

Πλοία καταπλέουν στο σημείο της συντριβής, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το RIA.

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στην κωμόπολη Παλάνα κοντά στην ακτή της Οχοτσκικής θάλασσας.

Η δήμαρχος της Παλάνα Όλγκα Μοχίρεβα ήταν μεταξύ των επιβατών, δήλωσαν τοπικές αρχές, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Στην περιοχή επικρατούσε νέφωση την ώρα του δυστυχήματος, μετέδωσε το Ιντερφάξ επικαλούμενο το τοπικό μετεωρολογικό κέντρο.

Σύμφωνα με το TASS, το αεροπλάνο είχε ναυπηγηθεί το 1982.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο για να παρακάμψει τη σειρά!

Σύψας για μετάλλαξη Δέλτα: μεταδίδεται ακόμη κι αν διασταυρωθούμε στο δρόμο με ασθενή

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ