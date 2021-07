Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Η εικόνα της καταστροφής από δορυφόρο

Στάχτη έγιναν 6.000 στρέμματα από την καταστροφική φωτιά στην Κεφαλονιά. Η αποκαλυπτική εικόνα δορυφόρου. Υπόνοιες για εμπρησμό αφήνει πρώην Νομάρχης.

Υπόνοιες για εμπρησμό αφρήνει ο πρώην Νομάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Μάκης Μεταξάς ο οποίος ανάρτησε στο λογαριασμό του στο facebook ένα ρεπορτάζ τοπικής ιστοσελίδας της Κεφαλονιάς στο οποίο αναφέρεται η παραίτηση που είχε κάνει το 2007 από τη θέση του Δημάρχου Ελείου Πρόνων.

Είναι αλήθεια ότι η φωτιά που ξέσπασε στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά δεν ξεσπά για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή. Η ιστοσεσελίδα kefaloniamagazine αναφέρει συγκεκριμένα: “Η πρόσφατη φωτιά στη ΝΑ Κεφαλονιά, άφησε πίσω στάχτες σε 12000 στρέμματα δάσους και ελαιώνων. Απείλησε τα σπίτια και τις ζωές σε 6 οικισμούς. Με λύπη και θυμό γινόμαστε άλλη μια φορά θεατές, να μπαίνει φωτιά, σε συγκεκριμένα σημεία, με συγκεκριμένους καιρούς και ίσως από συγκεκριμένους κύκλους ανθρώπων του νησιού. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αλλά θα αφήσω μια ξεχασμένη επιστολή παραίτησης, να πει όλα αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Είναι η επιστολή παραίτησης του τότε Δημάρχου Μάκη Μεταξά, για λόγους αρχής.

Αναλαμβάνοντας το μέρος της ευθύνης που του αναλογούσε για τις μεγάλες φωτιές του 2007, στα ίδια μέρη που ξεκίνησε και η τελευταία το 2021. Ο Μάκης Μεταξάς, ο αγαπημένος φίλος και άξιος αυτοδιοικητικος, είχε πλήρη γνώση των συνθηκών και των ανθρώπων που ήταν πίσω από τις φωτιές.

Ο Μάκης Μεταξάς έχει χρηματίσει 3 τετραετίες Κοινοτάρχης Πόρου, 2 τετραετίες Δήμαρχος Ελειού Πρόννων και είναι ο πρώτος εκλεγμένος Νομάρχης Κεφαλονιάς κ Ιθάκης. Αρα οι γνώσεις του σε όλα τα θέματα δεν τίθενται εν αμφιβόλω” αναφέρει η ιστοσελίδα και ακολουθεί η επιστολή παραίτησης του Μάκη Μεταξά το 2007, από τη θέση του δημάρχου Ελείου Πρόνων, ο οποίος αποκαλύπτει μέσα από το κείμενό της ότι επι δεκαετίες συγκεκριμένοι άνθρωποι καίνε την νοτιοανατολική Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα η επιστολή παραίτησης αναφέρει:

“Αξιότιμε κύριε Γενικέ Παρακαλώ δεχθείτε την παραίτησή μου από την θέση του Δημάρχου του Δήμου Ελειού- Πρόννων για λόγους αρχής.Η μη σύλληψη και απόδοση στην δικαιοσύνη των ενόχων που κατέκαψαν ακόμη μία φορά την Ν.Α Κεφαλληνία με υποχρεώνει να αναλάβω τις ευθύνες που μου αναλογούν αποδεχόμενος την μειωτική για τον Δήμο μου και τον πολιτισμό μας παραδοχή ότι οι εμπρηστές είναι μέλη της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτόν τον μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την μεγάλη καταστροφή που δέχθηκε ο Δήμος μου από τις εγκληματικές ενέργειες των προαναφερόμενων εμπρηστών Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι αυτοί που πυροβόλησαν και σκότωσαν τα άγρια άλογα του Αίνου, αυτοί που δεν δίστασαν τα τελευταία χρόνια να βάλουν φωτιά ακόμη και μέσα στον πυρήνα του Εθνικού δρυμού του Αίνου, αυτοί που συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση επί δεκαετίες κατακαίγουν κάθε καλοκαίρι την Ν.Α Κεφαλληνία παραμένουν ατιμώρητοι και ελεύθεροι. Εάν η παραίτησή μου την οποία παρακαλώ θεωρήστε την οριστική και αμετάκλητη βοηθήσει στην αφύπνιση της τοπικής μας κοινωνίας και στην σύλληψη των ενόχων θα είναι πολύ μεγαλύτερης σημασίας από την παραμονή στην θέση μου η οποία επαξίως μπορεί να αναπληρωθεί από πολλά αξιόλογα στελέχη που διαθέτει ο συνδυασμός της Ανεξάρτητης Δημιουργικής Κίνησης του οποίου είχα την τιμή να ηγούμαι.

Ούτως ή άλλως κύριε Γενικέ μετά από μια συνεχή παρουσία στα κοινά που ξεκινά από το 1982 και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας ήταν υπεραρκετή για να προσφέρω αυτά που μπορούσα και όφειλα. Είναι γεγονός ότι ήθελα όπως είχα ανακοινώσει να παραδώσω την σκυτάλη περί το τέλος της θητείας μου στην επόμενη διάδοχη κατάσταση. Το γεγονός ότι φεύγω νωρίτερα μπορεί να με πικραίνει και να με αφήνει εκτεθειμένο σε μια εύκολη κριτική από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που με εμπιστεύθηκε, δεν μπορώ όμως να υπαναχωρήσω σε θέματα αρχής έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ η οικογένειά μου και οι άνθρωποι που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Γενικέ θέλω να σας διαβεβαιώσω προσωπικά αλλά και να το κάνω σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η παραίτησή μου δεν υποκρύπτει καμία μετάθεση ευθυνών προς τρίτους, και δεν προσφέρεται για οποιαδήποτε πολιτική ή κομματική εκμετάλλευση. Από την θέση αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και αμέριστη βοήθεια που προσφέρατε στον Δήμο μου όλα αυτά τα χρόνια που έχετε την ευθύνη της Διοίκησης και της αναπτυξιακής πορείας των Ιονίων Νήσων. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι στην συνείδηση των δημοτών μου αλλά και εμένα προσωπικά ήσασταν ένας από τους ανθρώπους που συμβάλλετε καθοριστικά στην υλοποίηση των μεγαλύτερων αναπτυξιακών έργων που έχουν γίνει από συστάσεώς του στον Δήμο μου και αυτή η εικόνα θα σας συντροφεύει για πάντα. Με βάσιμη την ελπίδα και την ευχή ότι κάποια μέρα θα εντοπισθούν και θα καταδικαστούν όσοι ενέχονται σε αυτές τις κακουργηματικές πράξεις παρακαλώ όπως κινήσετε όλες τις διαδικασίες για την αναπλήρωση της θέσης του Δημάρχου στον Δήμο Ελειού Πρόννων γνωρίζοντας ότι τώρα καλούμαι να ανταποκριθώ στις ευθύνες που έχει η πλέον τιμητική και υπεύθυνη θέση, η θέση του ενεργού πολίτη. Με ιδιαίτερη εκτίμηση Μάκης Μεταξάς”.

Ο Μάκης Μεταξάς στην ανάρτηση που έκανε στο facebook συνοδεύοντας το θέμα του kefaloniamagazine αναφέρει: «“Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν".

"Οι στίχοι αυτοί από το τραγούδι "Υδροχόος" του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Νίκου Παπάζογλου μου ήλθαν στο νου όταν ξαναδιάβασα την επιστολή της παραίτησής μου από την θέση του Δημάρχο



Περίπου 6.000 στρέμματα κάηκαν στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά

Συγκλονιστική είναι η εικόνα από δορυφόρο στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά στις καταστροφικές φωτιές στις 2, 3 και 4 Ιουλίου, κατά τις οποίες κάηκαν περίπου 6000 στρέμματα..

Την τεράστια καταστροφή καταγράφει σε μια εικόνα ο περιβαλλοντικός δορυφόρος Sentinel-2. Οι καμένες περιοχές υπολογίστηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος για τις Δασικές Πυρκαγιές στην Ευρώπη (European Forest Fire Information System – EFFIS), το 37% περίπου ήταν καλλιεργήσιμες περιοχές, το 47% χαμηλή βλάστηση, ενώ το 16% δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

