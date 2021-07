Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κικίλιας: εφικτό να έχει εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων στο τέλος του καλοκαιριού

Μόνο χθες κλείστηκαν 56.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό, με τα 13.500 να αφορούν νέους 18-24 ετών.

Μια ισχυρή άμυνα στην πανδημία μέχρι τέλος καλοκαιριού είναι εφικτός στόχος, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. «Παρακινούμε σφόδρα με όλη την πειθώ και τη δύναμη των επιχειρημάτων μας τους συμπολίτες που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, να το κάνουν. Από αυτό εξαρτάται η δύναμη ενός επόμενου κύματος», υπογράμμισε.

«Μέχρι τέλος καλοκαιριού 70% επί των ενηλίκων μπορούν να εμβολιαστούν, είναι πολύ εφικτός στόχος, και αν προσθέσει κανείς κι αυτούς που έχουν νοσήσει έχουν αντισώματα και δηλώνονται στον ΕΟΔΥ, γύρω στο 5%, μπορεί να είναι παραπάνω οι μη δηλωμένοι, αυτό δίνει μια πολύ ισχυρή γραμμή άμυνας γύρω στο 75%. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό; Όχι. Θα προσπαθούμε πάντα για μεγαλύτερα νούμερα» διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ

«Μόνο χθες κλείστηκαν 56.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό με πρώτη δόση μετά από πολύ καιρό, 13.500 ραντεβού σε νέους ανθρώπους 18 – 24 είχαμε καιρό να δούμε αυτό το νούμερο» και συμπλήρωσε ότι χθες έγιναν πάνω από 90.000 εμβολιασμοί.

«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει αύριο – μεθαύριο» ξεκαθάρισε για την επαναφορά του μέτρου της χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, αφήνοντας και αυτός ανοιχτό το ενδεχόμενο. Όπως δήλωσε, άλλο δε φοράμε μάσκες στους εξωτερικούς χώρους λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών όπως εισηγήθηκε η επιτροπή και τις φοράμε όποτε υπάρχει συγχρωτισμός κι άλλο το πετάμε τη μάσκα, υπάρχει διαφορά.

Ερωτηθείς για τυχόν τοπικά λοκντάουν απάντησε ότι «κατά τόπους πάντα θα υπάρχει μέριμνα της οργανωμένης πολιτείας για προστατεύει με κανόνες δημόσιας υγείας τους συμπολίτες. Να μην ξεχνάμε τους κανόνες της δημόσιας υγείας».

Όπως σημείωσε, μετά από μεγάλη προσπάθεια και εκατομμύρια εμβολιασμούς υπάρχει λογικά μια κάμψη, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να πείσουμε κάποιους συμπολίτες μας που έχουν ορισμένες αμφιβολίες ή φοβούνται ενδεχομένως, σε απομακρυσμένες περιοχές ή είναι κατάκοιτοι. «Δίνουμε πλέον το δικαίωμα σε δημάρχους, κοινοτάρχες, παπάδες στα χωριά ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια απλή λίστα συμπολιτών που θα φτιάξουν σε ένα απομακρυσμένο χωριό ή δήμο ή κοινότητα να πάμε με τις κινητές μονάδες του υπουργείου Υγείας και να εμβολιάσουμε τοπικά εκεί», τόνισε.

Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί είναι σε μεγάλες ηλικίες και έχουν ευπαθή νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο απ’ όλους χάνουν τις ζωές τους καταλήγουν στις ΜΕΘ και από αυτούς το 99% είναι ανεμβολίαστο. Τι άλλο χρειάζεται για να καταλάβουμε τον κίνδυνο; Υπάρχει μικρός πυρήνας αντιεμβολιαστών και κάποιοι που είχαν επιφυλάξεις, κακή πληροφόρηση το ανέβαλαν θέλουμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αν χρειάζεται να πάμε εκεί το οργανώσαμε σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Για τους εμβολιασμούς των εφήβων σημείωσε ότι από την άλλη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα, κάτι που συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ ο EMA ή ο FDA να έκαναν επιστημονικές εισηγήσεις χωρίς βάσεις, ενώ υπάρχει πάντα η προαίρεση και η συμφωνία του προστάτη της οικογενείας για τον ανήλικο αποσαφήνισε.

Αναφορικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών ο υπουργός παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού σχολιάζοντας ότι ο αποφάσεις επί του θέματος θα ληφθούν προς το φθινόπωρο. Επικαλέστηκε επίσης το παράδειγμα των καπνιστών και μη καπνιστών στα καταστήματα όταν ρωτήθηκε για τους εμβολιασμένους και μη χωρίς αυτό να σημαίνει- όπως τόνισε -ότι θα συμβεί ακριβώς το ίδιο.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και κατά δεύτερο λόγο την ελάσσονα αντιπολίτευση ότι «δύο χρόνια στην πανδημία έχουν βάλει τόσα όρια και αναχώματα, έχουν προσπαθήσει με διάφορους τρόπους επικοινωνιακά, επιχειρησιακά δεν μπορούν, να δημιουργήσουν πρόβλημα».

«Όταν από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα ακούγεται καμιά 25αρια φόρες ότι γίναμε ότι θα γίνουμε Μπέργκαμο, αυτό βοηθάει;» διερωτήθηκε. Ο κ. Κικίλιας διευκρίνισε πάντως και αρκετοί απ’ αυτούς, όπως οι κ. Φίλης και Ξανθός, με σθένος δημόσια υποστήριξαν τον εμβολιασμό.

Πηγή: skai.gr

