“Το Πρωινό” για δείπνο Μητσοτάκη, Μπέζος, Χανκς: “έστησαν” εστιατόριο σε ακατοίκητο νησί, στο Δεσποτικό (βίντεο)

Γιατί υποβασταζόταν η Μαρέβα Μητσοτάκη. Αποκαλύψεις για το που και πως συνέφαγε το πρωθυπουργικό ζεύγος με τους πανίσχυρους Αμερικανούς έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό»

"Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον κάλεσαν το πρωθυπουργικό ζεύγος στην Αντίπαρο, όπου ήδη βρίσκονταν η παρέα των πάμπλουτων και ισχυρών Αμερικανών, μεταξύ των οποίων ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Τζεφ Μπέζος και ο Μπάρι Ντίλερ, ιδιοκτήτης της Paramount, με την σύζυγο του, διάσημη σχεδιάστρια Diane Von Furstenberg.. Μητσοτάκης και Χανκς συνδέονται με μια φιλία και για αυτό ο Πρωθυπουργός πρότεινε πέρσι στον Ηθοποιό να πάρει την ελληνική υπηκοότητα, κάτι που δέχθηκε με χαρά". είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο "Πρωινό", κάνοντας αποκαλύψεις για το περιβόητο δείπνο της Κυριακής.

Για την παράθεση του δείπνου, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, υπήρχαν τρεις επιλογές:

το τραπέζι να γινόταν μέσα στο, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σκάφος EOS, του Μπάρι Ντίλερ,

το τραπέζι να γίνει στην βίλα του Τομ Χανκς, στην Αντίπαρο

το τραπέζι να γίνει σε ένα ειδυλλιακό μέρος, στο ερημικό νησάκι που είναι απέναντι από την Αντίπαρο, στο Δεσποτικό.

"Επελέγη η τρίτη λύση και έτσι άνθρωποι από ένα εστιατόριο της Αντιπάρου πήγε και έστησε ένα σκηνικό, με τραπέζια, καρέκλες και ότι άλλο απαιτείται μόνο και μόνο για αυτό το τραπέζι", ανέφερε ο παρουσιαστής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο "Πρωινό", με την σύζυγο του Μαρέβα, έφτασαν με σκάφος του Λιμενικού νωρίς το απόγευμα στο Δεσποτικό, από όπου έφυγαν μισή ώρα μετά από τα μεσάνυχτα.

Μάλιστα, όπως είπε ο παρουσιαστής, η Μαρέβα Μητσοτάκης εκινείτο υποβασταζόμενη, καθώς προσφάτως υπεβλήθη σε επέμβαση.

Παρακολουθείστε το σχετικό απόσπασμα από "Το Πρωινό":

